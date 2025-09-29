U EU odahnuli zbog rezultata izbora u Moldaviji: 'Izabrali su demokraciju, unatoč pritisku'

Obavijesti

Moldavska vladajuća proeuropska stranka izborila je veliku pobjedu na parlamentarnim izborima u nedjelju, ostavivši iza sebe prorusku oporbu s 50,2 posto glasova u odnosu na 24,2 posto, pokazuju izborni rezultati u ponedjeljak.

Iznenađujuće dobar rezultat Stranke akcije i solidarnosti (PAS) protiv Patriotskog bloka olakšanje je za vladu i europske partnere koji su optuživali Moskvu da pokušava utjecati na ishod. 

Nakon što su prebrojani gotovo svi glasovi PAS ima 50,2 u odnosu na 24,2 posto Patriotskog bloka, grupacije koja je htjela udaljiti Moldaviju od zapada i vratiti ju u sferu Rusije. 

- Stanovnici Moldavije izabrali su demokraciju, reforme i europsku budućnost, suočeni s pritiskom i miješanjem iz Rusije - napisao je Antonio Costa, predsjednik Europskog vijeća, na platformi X. 

Čelnici Francuske, Njemačke i Poljske zajedničkim su priopćenjem čestitali Moldaviji na „mirno provedenim izborima, usprkos ruskom miješanju bez presedana, uključujući kroz kupovinu glasova i dezinformacije”.

Moskva odbacuje te tvrdnje i optužuje moldavske vlasti da su spriječile stotine tisuća svojih građana s adresom u Rusiji da glasuju time što su osigurale samo dva biračka mjesta. 

Upitan priznaje li Moskva rezultate, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da dio političkih snaga u Moldaviji govori o nepravilnostima. 

- Prvo, Moldavci bi vjerojatno sami trebali to razriješiti. Koliko znamo, neke političke snage izražavaju svoje neslaganje. Govore o mogućim kršenjima izbornih pravila - rekao je Peskov. 

U Moldaviji je prvi put glasala 18-godišnja Ana-Maria Orsu. Primijetila je da su mnogi mladi poput nje izašli na izbore. 

- Mislim da je svjetla budućnost pred nama - rekla je rano u ponedjeljak Reutersu u središtu Kišinjeva.

Čelnici PAS-a proglasili su izbore u nedjelju najvažnijima od stjecanja neovisnosti od Sovjetskog Saveza 1991. godine. 

Vlada Maie Sandu tvrdi da je Rusija pokušala utjecati na izbore širenjem dezinformacija i kupovinom glasova. Rusija je pak optužila proeuropske snage u Moldaviji da su pokušale manipulirati ishodom. 

Leonid Slucki, čelnik odbora za međunarodna pitanja ruskog parlamenta, na aplikaciji Telegram napisao je da su zabilježena „kršenja izbornih prava i sloboda”, čistke političkog prostora i „očite krivotvorine”. 

- Režim Maie Sandu vodi Moldaviju prema ukrajinskoj sudbini - upozorio je. 

Čelnik Patriotskog bloka Igor Dodon, bivši moldavski predsjednik, pozvao je na prosvjede protiv rezultata izbora. 

U ponedjeljak se stotinjak ljudi okupilo ispred parlamenta gdje je Dodon rekao da je njegova stranka izbornoj komisiji predala dokumente o izbornim nepravilnostima.

To uključuje navodno oduzimanje prava glasanja za 200 tisuća stanovnika Pridnjestrovlja, proruske separatističke regije, kazao je.

- Izbori su pokazali da je PAS ponovno izgubio izbore unutar zemlje. PAS se drži na vlasti putem glasova dijaspore - tvrdi bivši moldavski predsjednik, referirajući se na brojne Moldavce koji žive u Europskoj uniji i drugdje.

