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AUTORICA 'MAMINOG BLOGA'

Tko je bila Kristina s Maminog bloga? Obitelj: 'Potrebni su tišina, razumijevanje i molitva'

Piše 24sata,
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Tko je bila Kristina s Maminog bloga? Obitelj: 'Potrebni su tišina, razumijevanje i molitva'
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, Canva
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Šira javnost upoznala ju je preko "Maminog bloga", na kojem je dijelila iskustva iz majčinstva, obiteljskog života...

Preminula je Kristina Kovačević Hitrec, popularna hrvatska blogerica i influencerica. Vijest o njezinoj smrti objavljena je na njezinoj popularnoj Facebook stranici "Mamin blog", koju je pratilo više od 110.000 ljudi... Od nje se opraštaju brojni prijatelji, poznanici, pratitelji bloga...

- Iza sebe je ostavila šestero djece i obitelj koja je sad suočena s nezamislivom boli i gubitkom. Molimo vas da u ovim najtežim trenucima poštujete privatnost obitelji. Ako možete, pomolite se za njih i budite im podrška u danima koji dolaze. Ova tragedija ne treba komentare. Potrebni su tišina, razumijevanje i molitva. - stoji u objavi...

Foto: Facebook

Šira javnost upoznala ju je preko "Maminog bloga", na kojem je dijelila iskustva iz majčinstva, obiteljskog života...

Posljednje dijete rodila je u travnju ove godine.

Zbog humanitarnog rada dobila je i nagradu "Ponos Hrvatske"... 

Nakon razarajućeg potresa koji je pogodio Banovinu sudjelovala je organiziranju pomoći stradalima.  Uključila se i u pomoć ukrajinskim izbjeglicama.

TUŽNA VIJEST Preminula Kristina Kovačević Hitrec, autorica 'Maminog bloga' i majka šestero djece
Preminula Kristina Kovačević Hitrec, autorica 'Maminog bloga' i majka šestero djece

Grad Zlatar joj je 2022. godine dodijelio i svoje priznanje zbog pomoći u akciji "Velikim srcem za topli dom"...

- Meni je sve ovo normalno. To je moja svakodnevica, za drugo ne znam. Svaki dan se nosim s novim izazovima u majčinstvu, kao i sve majke. Mlada sam postala mama i željela sam više djece. Ja samo želim biti mama i želim veliku obitelj. Mirnu, staloženu - kazala je gostujući u emisiji Nedjeljom u 2.

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