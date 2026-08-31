Tko je bila Kristina s Maminog bloga? Obitelj: 'Potrebni su tišina, razumijevanje i molitva'

Preminula je Kristina Kovačević Hitrec, popularna hrvatska blogerica i influencerica. Vijest o njezinoj smrti objavljena je na njezinoj popularnoj Facebook stranici "Mamin blog", koju je pratilo više od 110.000 ljudi... Od nje se opraštaju brojni prijatelji, poznanici, pratitelji bloga...

- Iza sebe je ostavila šestero djece i obitelj koja je sad suočena s nezamislivom boli i gubitkom. Molimo vas da u ovim najtežim trenucima poštujete privatnost obitelji. Ako možete, pomolite se za njih i budite im podrška u danima koji dolaze. Ova tragedija ne treba komentare. Potrebni su tišina, razumijevanje i molitva. - stoji u objavi...

Foto: Facebook

Šira javnost upoznala ju je preko "Maminog bloga", na kojem je dijelila iskustva iz majčinstva, obiteljskog života...

Posljednje dijete rodila je u travnju ove godine.

Zbog humanitarnog rada dobila je i nagradu "Ponos Hrvatske"...

Nakon razarajućeg potresa koji je pogodio Banovinu sudjelovala je organiziranju pomoći stradalima. Uključila se i u pomoć ukrajinskim izbjeglicama.

Grad Zlatar joj je 2022. godine dodijelio i svoje priznanje zbog pomoći u akciji "Velikim srcem za topli dom"...

- Meni je sve ovo normalno. To je moja svakodnevica, za drugo ne znam. Svaki dan se nosim s novim izazovima u majčinstvu, kao i sve majke. Mlada sam postala mama i željela sam više djece. Ja samo želim biti mama i želim veliku obitelj. Mirnu, staloženu - kazala je gostujući u emisiji Nedjeljom u 2.