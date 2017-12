Tko je bila prava Lolita? Horor priča o pedofilu i djevojčici (11)

Florence Sally Horner je imala 11 godina kada ju je oteo pedofil i držao u zatočeništvu gotovo dvije godine. Bilo je to 1948. godine, a njezina je priča najvjerojatnije inspirirala Vladimira Nabokova da 1955. napiše roman Lolita.

Sally su njezini školski kolege nagovorili da ukrade bilježnicu iz lokalne trgovine u gradu Camdenu u američkoj saveznoj državi New Jersey.

U krađi ju je uhvatio sredovječni muškarac koji joj je rekao da je agent FBI-ja. Rekao joj je da je u problemu. Taj muškarac je bio Frank La Salle (50), osuđeni silovatelj.

Kubrick made lolita. Did you know that story is based on truth? A man "posing" as FBI abducted schoolgirl Sally Horner in the 40s. pic.twitter.com/r8cX4v35mZ