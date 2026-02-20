Tko je bivša SDP-ovka koja je bila 77. ruka za Plenkovića

Alen Ružić novi je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Njemu je na današnjem glasanju u Saboru povjerenje dalo 77 zastupnika, jedan više od potrebne većine.

Uz one ruke vladajuće koalicije, Ružića kao novog ministra, podržala je i bivša SDP-ovka, a sada nezavisna zastupnica Boška Ban.

Boška Ban pozornost javnosti privukla je u travnju, kada je napustila SDP nakon dugogodišnjeg članstva. Kao razlog je navela nezadovoljstvo padom rejtinga stranke u Međimurju i dubokim podjelama. Zadržala je saborski mandat te od tada djeluje kao nezavisna zastupnica.

Zagreb: Ivica Baksa i Boška Ban o tragediji u Sitnicama | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Osim po političkom djelovanju, poznata je i po nevjerojatnoj fizičkoj transformaciji. Nakon operacije smanjenja želuca smršavila je čak 65 kilograma.

- Kad sam vidjela svoje slike ili snimke sa saborskih rasprava, bila mi je muka i loše sam se osjećala, a najviše su me pogađali komentari ispod tekstova gdje nije bilo važno što sam govorila, nego se udaralo na moj fizički izgled - ispričala je ranije.

Čakovec: Boška Ban Vlahek imenovana novom voditeljicom Turističkog ureda | Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL

Za operaciju se odlučila u nekoliko dana, a pomogao joj je obiteljski liječnik i prijatelj Jurica Vidović. I danas mu je zahvalna jer joj je iskreno preporučio da se više ne muči i da ode pod nož.