Tko je tip kojeg je Miletić doveo u Sabor: Bodybuilder i policajac kojeg su branitelji lovili za vrat

Klub zastupnika Mosta organizirao je u Saboru okrugli stol na temu borbe protiv pretilosti, a tom prilikom Marin Miletić u Sabor je doveo body buildera Stjepana Ursu.

Ćelav, mišićav i u sportskoj odjeći, Ursa je neobičan prizor u Saboru, a mnogi su se zapitali tko je on i čime se točno bavi.

Ursa je inače interventni policajac koji se bavi body buildingom, a osvojio je i brojne medalje. Popularan je na društvenim mrežama gdje pratiteljima daje savjete o treninzima i prehrani, a stoji i iza udruge ''Nema ne ide'' koja organizira grupne treninge i pomaže ljudima u očuvanju zdravog načina življenja.

Inače, Ursa je prvi put u središte javnosti došao tijekom 2015., kada su prosvjedovali branitelji iz Savske. Prosvjednici su se zabarikadirali u crkvu sv. Marka, a Ursu su hvatali za vrat.

- Nitko nije očekivao da će nam pružiti aktivni otpor, da će nas vrijeđati, povlačiti, udarati. Bio sam prvi na ulazu u crkvu. Dizali su mi vizir, gurali prste u oči, hvatali za vrat. Uhvatili su me za prsluk i povlačili unutra, a dvojica mojih kolega, koji su među mojim najboljim prijateljima, držali su me da me oni ne odvuku. Ne znam koliko je sve to trajalo - ispričao je tada događanja iz te večeri za Jutarnji list.

