Tko je čovjek koji brani Beroša? Nikad nećete pogoditi iz koje je stranke, a bio mu je i podređen

Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, HDZ-ovac Tomislav Dulibić, prilikom obilaska obnovljene Petrove bolnice, komentirao je činjenicu da je bivši ministar zdravstva i USKOK-ovo optuženik Vili Beroš dobio posao neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice.

- Profesor Beroš je, koliko ja znam, vrhunski neurokirurg. U Hrvatskoj postoji presumpcija nevinosti i treba negdje raditi. Bez problema bi mu dao da me operira, znači ja sam surađivao s njim, ne u takvom poslu, ja sam bio državni tajnik, a on ministar. Ali, koliko ga poznam i koliko su drugi govorili o njemu, on sasvim sigurno može obavljati taj posao. Uostalom posao nije samo cijelo vrijeme biti u sali - rekao je Dulibić navodeći da se povremeno čuje s Berošem.

- Ha ništa, živi čovjek svoj život u okolnostima kakve mu jesu. Nikome nije to lako - rekao je Dulibić.

Naglo se povukao iz Vinogradske

Tomislav Dulibić (HDZ), državni tajnik Ministarstva zdravstva (od 2016.) i dugogodišnji predsjednik Upravnog vijeća KBC-a Sestre milosrdnice, povukao se s te funkcije prije isteka mandata, kako su otkrila 24sata u srpnju ove godine. Zašto je do toga došlo, nije nam odgovorio, no tijekom njegova mandata na čelu Upravnog vijeća druge najveće bolnice u zemlji Vinogradsku su potresale brojne afere.

Jednu od njih otkrila su 24sata, a riječ je o dvostruko preplaćenom uređaju za intraoperativno zračenje, tu su i sumnjivi poslovi u poslijepotresnoj obnovi, što su također otkrila 24sata, pa sve do velike korupcijske afere Mikroskop, u kojoj je, uz tadašnjeg ministra zdravstva Vilija Beroša, uhićen i dugogodišnji šef neurokirurgije u Vinogradskoj, dr. Krešimir Rotim, kojega Uskok u optužnici tereti da je njegova privatna poliklinika dobila mikroskop vrijedan 115 tisuća eura, a zauzvrat je cijenu za natječaj kupnje mikroskopa za Vinogradsku uvećao na 450 tisuća eura. To je bolnica tražila od Ministarstva zdravstva, što je Beroš odobrio.

Riječ je o jednoj od najzvučnijih korupcijskih afera u zdravstvu za koju je ključne dokaze Uskok prikupio analizom mobitela optuženih, a Jutarnji i Večernji objavili su poruke koje kriju tajne mobitela bivšeg ministra Vilija Beroša. Istražitelji su pronašli dodatne dokaze kojima temelje optužbe o povezanosti u zločinačku skupinu. Tvrde da je Beroš, tad ministar zdravstva, primio mito kako bi omogućio prodaju robotskih mikroskopa ponuđača Saše Pozdera u hrvatske bolnice, i to prema prenapuhanim cijenama.

Što se tiče Dulibića, koji je godinama bio glavni čovjek Vinogradske, a koji je na čelu Upravnog vijeća s ostalim članovima birao ravnatelje te bolnice, s njim smo posljednji put razgovarali 16. svibnja, kad je dotadašnjem ravnatelju Vinogradske, Davoru Vagiću, isticao mandat (kasnije je ponovno odabran). Tad nam je Dulibić rekao da će Upravno vijeće sazvati sjednicu sredinom lipnja i da će tad razmotriti dvije prijave za ravnatelja, što se i dogodilo, a ponovno je na tu funkciju imenovan Vagić.

Međutim, ispod radara je prošla objava u Narodnim novinama od 22. svibnja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća KBC-a Sestre milosrdnice. I dok za Dulibića i Petru Nola Fuchs samo stoji da se razrješuju dužnosti predsjednika, odnosno člana Upravnog vijeća, za dr. Marija Starešinića stoji kako se razrješuje zbog isteka mandata.

Razriješen prije isteka mandata

Što se samoga Dulibića tiče, njemu je novi mandat kao šefa UV-a počeo prošle godine, a običaj je da se Upravna vijeća u bolnicama imenuju na četverogodišnji mandat. Što je nagnalo dugogodišnjeg državnog tajnika koji je na toj funkciji od 2016. godine da se sad povuče s čela UV Vinogradske - ostaje nepoznato.

Njegovu je funkciju u Upravnom vijeću preuzeo prof. dr. sc. Željko Krznarić, dugogodišnji predsjednik Hrvatskog liječničkog zbora, neprofitabilne udruge hrvatskih liječnika.

Za nove članove u Upravnom vijeću imenovani su doc. dr. sc. Miroslav Hanževački, bivši ravnatelj zagrebačkog Doma zdravlja Zagreb Zapad i dr. Jasminka Hlupić, koja je u Ministarstvu zdravstva, na čelu Uprave za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju, biomedicinu i kvalitetu zdravstvene zaštite.

Pred novim Upravnim vijećem nije lak zadatak, i dalje je u tijeku poslijepotresna obnova u kojoj se u potpunosti obnavlja šest zgrada, za koje je namijenjeno 73 milijuna eura, od čega 23 milijuna eura iz Fonda solidarnosti EU.

U ožujku 2023. godine 24sata otkrila su da KBC Sestre milosrdnice montažnu zgradu, u koju su privremeno smjestili laboratorij, plaća čak 3,209.901,12 eura s uključenim PDV-om, što nam je potvrdilo ravnateljstvo bolnice. S obzirom na to da se montažni objekt rasprostire na bruto površini od 1130 kvadrata, znači da cijena po kvadratu iznosi čak 2840 eura. Međutim, kako doznajemo, početna cijena privremenog montažnog objekta trebala je biti trostruko niža, odnosno trebala je iznositi nešto više od milijun eura, odnosno osam milijuna kuna.

Te 2023. otkrili smo i da KBC Sestre milosrdnice gradi dva privremena parkirališna platoa s 93 parkirna mjesta koja plaćaju 811.268,16 eura (6,1 milijun kuna). To ispada 8723 eura (65.719 kuna) po parkirališnome mjestu. Da napomenemo, ne gradi se podzemna garaža, nego klasičan parkirališni plato na otvorenom, i to privremeni, za što nemaju građevinsku dozvolu.

Podsjetimo i na veliku aferu s preplaćenim ugovorom što su 2022. godina otkrila 24sata kad smo doznali da je Ministarstvo zdravstva 2021. platilo uređaj za intraoperativno zračenje 11,2 milijuna kuna, iako je njegova cijena na tržištu nešto više od pet milijuna kuna, koliko ga je tad platila druga bolnica.

Ministarstvo nabavilo preplaćeni uređaj za Vinogradsku

Šef UV Vinogradske tad je isto bio Dulibić, koji je ujedno bio i državni tajnik u Ministarstvu zdravstva. Navedeno je Ministarstvo kupilo uređaj Zeiss intrabeam 600 za KBC Sestre milosrdnice, čija je procijenjena cijena pri raspisivanju natječaja bila točno devet milijuna kuna plus PDV, što ispada 11,249.325 kuna. Natječaj je bio raspisan u studenom 2020. godine, Euromedic je odabran u veljači 2021. godine. Njihova ponuda iznosila je 8,999.460 kuna bez PDV-a ili tek 540 kuna manje od procijenjene vrijednosti nabave.

Na natječaj za nabavu uređaja koji je provelo ravnateljstvo KBC-a Sestre milosrdnice, na čelu s tadašnjim ravnateljem, dr. Marijom Zovakom, javila se i tvrtka Mel-Medikal, čija je ponuda bila točno devet milijuna kuna bez PDV-a, u lipu točno koliko je i procijenjena vrijednost. Treća ponuda nije bila valjana, riječ je o firmi AnalyticPharma, koja je predala prazan troškovnik pa su njezinu ponudu odbacili.

Milijunski posao je tako dobio Euromedic, tvrtka smještena u obiteljskoj kući vlasnika Gorana Sarića na zagrebačkoj Trešnjevci.

Kad smo pokušali istražiti tko je odredio iznos od 11 milijuna kuna za nabavu uređaja, naišli smo na zatvorena vrata.

Ministarstvo je sve prebacilo na tadašnjeg v.d. šefa Klinike za tumore KBC-a Sestre milosrdnice Ivana Milasa, ali od nekoliko izvora doznali smo da su njemu, navodno, sve smjestili, odnosno da je on od drugih dobio iznos koji je morao napisati. Nije poznato tko je zapravo odredio taj iznos. On nam je tad rekao da će taj uređaj dobiti. Ministarstvo na čelu s tadašnjim ministrom Vilijem Berošem "pralo je ruke" iako su apsolutni iznos za nabavu istog uređaja odobrili i KBC-u Rijeka, ali ga tamo nisu kupili jer su cijenu smatrali previsokom.

