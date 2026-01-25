Obavijesti

GREGORY BOVINO (55)

Tko je čovjek koji za Trumpa lovi migrante? Uz sebe uvijek ima filmsku ekipu, nosi baloner i M4

Piše Emirat Asipi,
Gregory Bovino (55), donedavno nepoznati regionalni šef Granične patrole, postao je jedno od najzloglasnijih lica u administraciji Donalda Trumpa. Zbog svojeg pristupa prema imigraciji, brutalnih metoda i sklonosti prema samopromociji, Bovino je postao simbol militarizacije unutarnje politike Sjedinjenih Država, a istodobno ključni igrač u Trumpovoj borbi protiv ilegalnih migracija.

U vrijeme Bidenove administracije Granična patrola bila je preopterećena rekordnim brojem prelazaka granice, a Trumpova politika militarizacije granica i zabrana azila značajno je smanjila ilegalne prelaske. No to je stvorilo višak agenata, koje je Trumpova administracija iskoristila za agresivnu kampanju protiv migranata, na čelu s Bovinom.

Pod zapovjedništvom Bovina, Granična patrola pretvorena je u udarnu vojsku koja koristi taktike borbe u divljini na ulicama američkih metropola. Bovino je svojoj jedinici, koja je dobila naziv Zeleni stroj, dao zadatak proganjanja ilegalnih imigranata u velikim gradovima. Međutim, njegove metode daleko su od konvencionalnih policijskih praksi. Agenti Granične patrole obučeni su za akcije u pustinji, gdje je svatko sumnjiv, a politika je jasna: "prvo pucaj, pitaj poslije".

Najpoznatiji primjer njegove brutalnosti zbio se u Chicagu, kad je Bovino, u pratnji svojih agenata, izveo noćni desant helikopterom na stambenu zgradu. Agenti su razvalili vrata, bacili šok-bombe i uhitili desetke ljudi, među kojima su bili i američki državljani.

Bovino se ističe ne samo po brutalnosti nego i po opsesiji medijskim nastupom i performativnošću. Njegova profilna fotografija na društvenim mrežama prikazuje ga kako pozira s modificiranom puškom M4. Putuje s vlastitom filmskom ekipom, koja snima njegove operacije i montira ih u adrenalinske videozapise popraćene heavy metal i rap glazbom.

Savezni sudovi više puta su presudili da su njegove metode utemeljene na rasnom prepoznavanju, odnosno da su ljudi s latinoameričkim izgledom često postajali meta racija, bez obzira na njihov status.

U Minneapolisu, gdje je nedavno došlo do eskalacije nasilja protiv imigranata, Bovino je postao poznat po svojoj taktici "okreni i sprži". Njegove operacije, koje uključuju upade u domove i masovne racije, izazivaju strah, ali i gnušanje u velikom dijelu javnosti. Prosvjednici su ga gađali hranom, a na društvenim mrežama postao je predmet ismijavanja i prijekora zbog svojeg izbora odjeće, dugačkog balonera koji podsjeća na nacističke časnike.

