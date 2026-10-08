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BIVŠA PREDSTOJNICA U VINOGRADSKOJ

Tko je Dijana Zadravec? Radi nje su radiolozi 2021. dali otkaz. Smijenjena je pa izgubila sud

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 4 min
Tko je Dijana Zadravec? Radi nje su radiolozi 2021. dali otkaz. Smijenjena je pa izgubila sud
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Foto: NordphotoPIXSELL
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Sud je utvrdio da je bolnica dokazala da je Zadravec nedopuštenim i neprimjerenim postupanjem prema pojedinim djelatnicima povrijedila odredbe Etičkog kodeksa KBC-a, Kodeksa medicinske etike i deontologije, Pravilnika o kućnom redu i Pravilnika o radu.

Dijana Zadravec smijenjena je s mjesta predstojnice Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice u svibnju 2021. godine, no pet godina kasnije opet želi staru poziciju, kako su ekskluzivno otkrila 24sata. Javila se na prvi natječaj koji je objavljen za tu poziciju u ožujku, no nakon što je odabrana druga kandidatkinja, Zadravec se, kako smo otkrili žalila čak i Ministarstvu zdravstva, što su nam potvrdili iz resornog ministarstva. Nakon toga je u srpnju natječaj poništen te je u kolovozu raspisan novi, na koji se opet javila. Radiolozi su kako doznajemo iz vrha bolnice, zato poslali dopis ravnatelju i Ministarstvu te poručili kako će veći dio radiologa dati otkaze ako se ona vrati, što će imati direktne posljedice na pacijente.

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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL/ilustracija

Dijana Zadravec smijenjena je 2021. upravo radi mobbinga prema zaposlenicima što je dovelo do odljeva kadra, a Klinika za tumore tada je ostala na samo troje radiologa.

Tadašnji v.d. ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice prof. dr. Zoran Vatavuk objasnio je da je odluka donesena nakon brojnih razgovora sa zaposlenicima, kao i uvida u izvješća Povjerenstva za unutarnji nadzor, mišljenje Glavnog radničkog vijeća te Stručnog povjerenstva bolnice.

- Vođenje tog zavoda od strane prof. Zadravec u proteklom razdoblju rezultiralo je ozbiljno narušenim međuljudskim odnosima, što je dovelo do velikog odljeva kadrova iz naše ustanove - izjavio je tada Vatavuk.

Upozorio je da je takvo stanje neodrživo zbog mogućeg ugrožavanja redovitog pružanja usluga pacijentima i daljnjeg urušavanja radiološke djelatnosti u bolnici.

- Eskalacija sukoba prešla je granice naše ustanove, sukobi i međusobne optužbe u javnosti nanose nemjerljivu štetu KBC-u Sestre milosrdnice i svim zaposlenicima - rekao je tada.

U 15 dana radi nje otišlo troje radiologa

Problemi su tada bili posebno izraženi u Klinici za tumore. U samo 15 dana Kliniku su napustila trojica radiologa, a zbog situacije su u javnost istupili i tadašnji i bivši djelatnici Vinogradske.

Sedamnaest djelatnika odjela za onkološku radiologiju 7. svibnja 2021. potpisalo je pritužbu za mobing, dok je 11 bivših djelatnika napisalo pismo u kojem su upozorili na stanje u Klinici.

Zadravec je nakon smjene tužila KBC Sestre milosrdnice. Prvostupanjski sud u Zagrebu presudio je u njezinu korist, no bolnica se žalila. Županijski sud u Puli ove je godine odbio njezinu tužbu protiv bolnice, čime je odluka postala pravomoćna.

U presudi se detaljno obrazlaže ponašanje tadašnje predstojnice Zadravec prema zaposlenicima.

Drugostupanjski sud zaključio je da opisano ponašanje Zadravec predstavlja povredu dostojanstva radnika jer je, prema ocjeni suda, prelazilo granice dopuštene profesionalne kritike i poprimilo obilježja javnog ponižavanja i omalovažavanja.

Sud je posebno uzeo u obzir pritužbu za mobing koju je 7. svibnja 2021. potpisalo 17 djelatnika odjela za onkološku radiologiju.

U njoj su zaposlenici opisali atmosferu u kojoj su radili te naveli da je ton kojim im se predstojnica obraća "zastrašujući, kaotičan i prijeteći", kao i da se "stvarno boje za svoja radna mjesta i svoju budućnost".

U pritužbi su tada poručili i da je njihov dopis vapaj za zaštitu i pomoć nadležnih institucija. Županijski sud u Puli pritom je zaključio da nije riječ tek o izoliranim incidentima.

Posljedice za pacijente

U presudi se navodi da se neželjeno ponašanje Zadravec na funkciji predstojnice "trajno i višekratno ponavljalo u odnosu na veći broj osoba".

Sud je također utvrdio da je bolnica dokazala da je Zadravec nedopuštenim i neprimjerenim postupanjem prema pojedinim djelatnicima povrijedila odredbe Etičkog kodeksa KBC-a, Kodeksa medicinske etike i deontologije, Pravilnika o kućnom redu i Pravilnika o radu.

Prema pravomoćnoj presudi, takvim je postupanjem postupala suprotno poslovnim i profesionalnim interesima KBC-a te je odgovorna za teško narušene odnose s pojedinim djelatnicima Kliničkog odjela.

Sud je uzeo u obzir i činjenicu da je Glavno radničko vijeće ranije upozoravalo na njezino ponašanje te da je Povjerenstvo za unutarnji nadzor i kontrolu rada KBC-a u izvješću od 12. svibnja 2021. ponovno predložilo njezino razrješenje s rukovodećeg mjesta predstojnice.

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