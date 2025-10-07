VLATKA VUKELIĆ
Tko je DP-ovka koja se slikala za Playboy, a kaže da nije: Tvrdi da je ustaški logor prihvatilište
Vlatka Vukelić (46), nova uzdanica DP-a, koja tvrdi da je ustaški logor za djecu u Sisku bio prihvatilište, izgubila je tužbu koju je pokrenula protiv novinara tvrdeći da nije djevojka čije su fotografije objavljene u Playboyu. Sud je nedvojbeno utvrdio da je. Vukelić ima i potvrđenu optužnicu s još četvero kolega zbog neovlaštenog ulaska u mailove kolega tijekom bitke za prevlast na Hrvatskim studijima, na kojima je zaposlena