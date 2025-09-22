Tko je Erika Kirk? Oprostila ubojici muža pred tisućama: 'Ne želim tog čovjeka na savjesti...'

Erika Kirk, udovica konzervativnog aktivista, u suzama je pred 100.000 ljudi na stadionu održala govor na komemoraciji za Charlieja Kirka u Arizoni.

- Moje srce je slomljeno, ali ja opraštam. Moj muž, Charlie, želio je spasiti mlade ljude, baš poput onoga koji mu je oduzeo život. Ja mu opraštam jer je to ono što je Krist učinio i ono što bi Charlie učinio. Odgovor na mržnju nije mržnja - rekla je Erika Kirk. Publika ju je ispratila dugim pljeskom na nogama.

Erika Kirk u govoru je opisala trenutak kada je, suočena s pitanjem treba li optuženom Tyleru Robinsonu prijetiti smrtna kazna, odlučila prepustiti odluku vlastima.

- Iskreno, rekla sam našem odvjetniku da želim da vlada odluči. Ne želim da krv tog čovjeka bude na mojoj savjesti. Jer kada dođem u raj i Isus me pita: ‘Oko za oko? Je li to način na koji radimo stvari?’, a to me spriječi da budem u raju, da budem s Charliejem? - ispričala je Erika Kirk.

Dodala je da će preuzeti vođenje organizacije Turning Point USA, koju je njezin suprug osnovao, naglašavajući da želi nastaviti njegovo djelo.

- Odgovor znamo iz evanđelja – ljubav i uvijek ljubav. Ljubav za naše neprijatelje i ljubav za one koji nas progone - rekla je.

Nakon nje na pozornicu je izašao i Donald Trump.

- On nije mrzio svoje protivnike, on je želio najbolje za njih. Tu se ne slažem s Charliejem. Ja mrzim svoje protivnike i ne želim ono što je najbolje za njih - rekao je Trump.

Trump je u govoru više puta nazvao Kirka “velikim američkim herojem” i “mučenikom”.

- On je ubijen jer je živio hrabro, živio odvažno i jer je argumentirao briljantno - rekao je američki predsjednik, dodavši: “On je sada mučenik za američku slobodu. Znam da govorim u ime svih ovdje kada kažem da ga nikada nećemo zaboraviti. A sada ga neće zaboraviti ni povijest.”

Na kraju govora, u kojem je Kirkovo ime često povezivao s vlastitim političkim porukama, Trump se okrenuo prema udovici i rekao: “Žao mi je, Erika.” Zatim ju je zagrlio, dok je publika aplaudirala.

Podsjetimo, u Americi je ubijen Charlie Kirk, najpoznatiji desničarski aktivist i bliski suradnik Donalda Trumpa, konzervativni vođa i osnivač organizacije Turning Point USA. Ubijen je metkom u vrat s otprilike 200 metara na jednom od skupova na kojima je pričao. Charlie je bio u braku s Erikom Kirk. Imaju dvoje male djece.

Tko je Erika Kirk?

Erika Kirk (36), rođena je kao Erika Lane Frantzve u Scottsdaleu u Arizoni. U mladosti se istaknula kao sportašica, igrajući košarku za žensku ekipu Sveučilišta Regis u Coloradu. Njezina ljepota i karizma donijele su joj titulu Miss Arizone 2012. godine, nakon čega je predstavljala svoju saveznu državu na nacionalnom izboru za Miss SAD-a.

Nakon karijere u svijetu mode i zabave, gdje je radila kao model, glumica pa čak i casting direktorica od New Yorka do Kine, Erika se posvetila akademskom obrazovanju i poduzetništvu. Na Sveučilištu Liberty stekla je titulu Juris Master te doktorat iz biblijskih studija i kršćanskog vodstva. Svoju strast prema vjeri pretočila je u konkretne projekte – osnovala je brend odjeće s kršćanskim porukama PROCLAIM, a također je i voditeljica popularnog podcasta "Midweek Rise Up", u kojem kroz razgovore o biblijskom vodstvu nastoji osnažiti druge. Osim poduzetničkih pothvata, Erika je i osnivačica neprofitne organizacije "Everyday Heroes Like You", posvećene promicanju i podršci manje poznatim humanitarnim inicijativama u zajednici.

Radi i kao agentica za nekretnine u prestižnoj tvrtki Corcoran Group.

Obitelj i vjera

Unatoč bogatoj karijeri, Erika je na svojim društvenim mrežama i u javnim istupima uvijek naglašavala da su joj uloge supruge i majke najvažnije.

"Iznad svega, Erika cijeni svoju ulogu supruge Charlieja Kirka i majke njihovog dragocjenog sina i kćeri", stoji u njezinoj službenoj biografiji.

Par se vjenčao u svibnju 2021. godine u Scottsdaleu, a u braku su dobili dvoje djece: kćer rođenu u kolovozu 2022. i sina rođenog u svibnju 2024. godine.

Njezine objave na Instagramu, gdje je prati više od pola milijuna ljudi, često su bile ispunjene dirljivim obiteljskim trenucima.

U jednoj od objava opisala je supruga kao "silu" koja se "ne boji tamo gdje drugi posustaju". Dirljivi videozapisi, poput onog u kojem Charlie kupuje njihovoj kćeri malene ljubičaste sandale, svjedoče o dubokoj obiteljskoj povezanosti.

Vjera je bila temelj njihovog zajedničkog života. Samo nekoliko sati prije atentata, Erika je na društvenoj mreži X objavila stih iz Psalma 46:1: "Bog nam je utočište i snaga, pomoć prisutna u nevolji", objava koja je nakon tragičnih događaja dobila zlokobno, proročansko značenje.

Tragedija koja je potresla Ameriku

Život obitelji Kirk nepovratno je uništen 10. rujna 2025. godine. Tijekom događaja u sklopu turneje "American Comeback Tour" na Sveučilištu Utah Valley, dok je pred tisućama ljudi odgovarao na pitanja publike, Charlie Kirk je pogođen smrtonosnim hicem u vrat.

Prema izvorima, metak je ispaljen s otprilike 200 metara.

Unatoč hitnoj medicinskoj intervenciji i operaciji, Kirk je podlegao ozljedama.