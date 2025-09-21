Na komemoraciju za Charlieja Kirka došle su mase ljudi. Među govornicima će biti i predsjednik Donald Trump kao i Kirkova udovica Erika (36)
Erika Kirk na ispraćaju će nositi medaljon na kojem još ima krvi njezinog ubijenog supruga...
Među govornicima na komemoraciji za Charlieja Kirka (31) bit će i njegova udovica Erika (36). Ona će nakon smrti muža nastaviti voditi njegovu Organizaciju "Turning Point USA" koju je on osnovao s 18 godina. Obećala je da nitko neće dobiti otkaz i da će se "misija njezinog muža, nastaviti kako je i planirano".
Erika će na komemoraciji nositi oko vrata medaljon Svetog Mihaela koji je njezin muž nosio u trenutku kada je ubijen. U jednom urezu i dalje ima Kirkove krvi, piše Bild.
- Nemaju pojma što su pokrenuli - poručila je nedavno protivnicima svojeg supruga.
Erika je studirala pravo, kao i biblijske studije. Kada je upoznala Kirka u jednom restoranu u New Yorku, imala je svoju robnu marku, podcast i bila je aktivna u projektima kršćanskih misija. Erika i Kirk u braku su dobili dvoje djece, sina (1) i kćer (3).