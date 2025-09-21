Obavijesti

News

Komentari 0
NASTAVLJA MISIJU

Erika Kirk na ispraćaju će nositi medaljon na kojem još ima krvi njezinog ubijenog supruga...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Erika Kirk na ispraćaju će nositi medaljon na kojem još ima krvi njezinog ubijenog supruga...
Foto: THOMAS MACHOWICZ/REUTERS

Na komemoraciju za Charlieja Kirka došle su mase ljudi. Među govornicima će biti i predsjednik Donald Trump kao i Kirkova udovica Erika (36)

Među govornicima na komemoraciji za Charlieja Kirka (31) bit će i njegova udovica Erika (36). Ona će nakon smrti muža nastaviti voditi njegovu Organizaciju "Turning Point USA" koju je on osnovao s 18 godina. Obećala je da nitko neće dobiti otkaz i da će se "misija njezinog muža, nastaviti kako je i planirano".

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Ljudi se okupljaju za komemoraciu Kirka 02:09
Ljudi se okupljaju za komemoraciu Kirka | Video: 24sata/Reuters

Erika će na komemoraciji nositi oko vrata medaljon Svetog Mihaela koji je njezin muž nosio u trenutku kada je ubijen. U jednom urezu i dalje ima Kirkove krvi, piše Bild. 

Memorial service for slain conservative commentator Charlie Kirk, in Glendale
Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS

- Nemaju pojma što su pokrenuli - poručila je nedavno protivnicima svojeg supruga.

Erika je studirala pravo, kao i biblijske studije. Kada je upoznala Kirka u jednom restoranu u New Yorku, imala je svoju robnu marku, podcast i bila je aktivna u projektima kršćanskih misija. Erika i Kirk u braku su dobili dvoje djece, sina (1) i kćer (3). 

FILE PHOTO: The body of slain conservative activist Charlie Kirk is transported aboard Air Force Two
Foto: THOMAS MACHOWICZ/REUTERS
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pijani vozač na Viru usmrtio mu suprugu, sin (4) ostao invalid: 'Zbog djece se ne predajem...'
HRABRI OTAC IZ KRIŽEVACA

Pijani vozač na Viru usmrtio mu suprugu, sin (4) ostao invalid: 'Zbog djece se ne predajem...'

Matija Mrnjavčić iz Velikog Ravena izgubio je suprugu u naletu pijanog vozača na Viru • Sin mu je ostao invalid • Sve je nestalo preko noći, kaže
Trebat će spaliti 11.600 svinja. Evo koliko će love za to dobiti tvrtka ministra Grlića Radmana
MONOPOL AGROPROTEINKE

Trebat će spaliti 11.600 svinja. Evo koliko će love za to dobiti tvrtka ministra Grlića Radmana

Svake godine ministar vanjskih poslova dobije stotine tisuća eura jer je suvlasnik Agroproteinke koja se jedina bavi prikupljanjem i spaljivanjem životinjskih trupala. Na osnovu ugovora, država im isplaćuje milijune eura
Pucnjava u Zagrebu! Ispaljeno više hitaca na kuću u kojoj je bilo ljudi. Metak probio prozor
POLICIJA OBJAVILA DETALJE

Pucnjava u Zagrebu! Ispaljeno više hitaca na kuću u kojoj je bilo ljudi. Metak probio prozor

U trenutku događaja u kući su se nalazili 39-godišnjak i 41-godišnjakinja koji nisu ozlijeđeni.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025