Erika Kirk na ispraćaju će nositi medaljon na kojem još ima krvi njezinog ubijenog supruga...

Među govornicima na komemoraciji za Charlieja Kirka (31) bit će i njegova udovica Erika (36). Ona će nakon smrti muža nastaviti voditi njegovu Organizaciju "Turning Point USA" koju je on osnovao s 18 godina. Obećala je da nitko neće dobiti otkaz i da će se "misija njezinog muža, nastaviti kako je i planirano".

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:09 Ljudi se okupljaju za komemoraciu Kirka | Video: 24sata/Reuters

Erika će na komemoraciji nositi oko vrata medaljon Svetog Mihaela koji je njezin muž nosio u trenutku kada je ubijen. U jednom urezu i dalje ima Kirkove krvi, piše Bild.

Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS

- Nemaju pojma što su pokrenuli - poručila je nedavno protivnicima svojeg supruga.

Erika je studirala pravo, kao i biblijske studije. Kada je upoznala Kirka u jednom restoranu u New Yorku, imala je svoju robnu marku, podcast i bila je aktivna u projektima kršćanskih misija. Erika i Kirk u braku su dobili dvoje djece, sina (1) i kćer (3).