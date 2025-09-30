Tko je Frane Staničić, novi predsjednik Ustavnog suda?

Redoviti profesor je na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, na kojoj je bio asistent, viši asistent, docent i izvanredni profesor
Prema službenoj biografiji, prof. dr. sc. Frane Staničić rođen je u Makarskoj, 5. kolovoza 1981. Osnovnu školu završio je u Baškoj Vodi, a opću gimnaziju u Makarskoj. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006., a doktorirao na istom fakultetu 2011. na temu: „Razvoj instituta izvlaštenja u Hrvatskoj“. Redoviti profesor je na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, na kojoj je bio asistent (2006.-2011.), viši asistent (2011.-2012.), docent (2012.-2017.) i izvanredni profesor (2017.-2022.), stoji u Staničićevom životopisu objavljenom na stranici zagrebačkog Pravnog fakulteta.
Kao vanjski suradnik radio je u Ministarstvu znanosti obrazovanja i športa na rješavanju žalbi u predmetima priznavanja istovrijednosti inozemnih visokoškolskih kvalifikacija (2007./2008.).
Predaje na pravnom studiju, studiju socijalnog rada, stručnom i specijalističkom diplomskom stručnom studiju javne uprave i stručnom poreznom studiju Pravnog fakulteta u Zagrebu. Predaje i Upravno pravo i Policijsko upravno pravo na Visokoj policijskoj školi pri Ministarstvu unutarnjih poslova. Predaje i na Doktorskoj školi Deák Ferenc Pravnog fakulteta Sveučilišta u Miskolcu (HUN). Mentorirao je preko 180 diplomskih i završnih radova. Recenzirao je više desetaka znanstvenih radova.
Član je Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Član je Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti (od 2017.). Član je ispitnog povjerenstva Komore poreznih savjetnika. Član je Tajništva Instituta za javnu upravu. Redoviti je član Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Bio je posebni savjetnik ministra znanosti i obrazovanja za pravna pitanja (2017.). Bio je član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora (2018.-2020.) te Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora (2021.-2024.). Bio je član radnih skupina za izradu više zakona. Sudjelovao je kao stručni recenzent područja i kao član radnih skupina za izradu državnih stručnih ispita za više područja. Bio je član Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu (2019.-2024.). Bio je tajnik poslijediplomskog sveučilišnog i specijalističkog studija Javno pravo i javna uprava (2011.-2015.). Objavio je četiri autorske knjige, preko sedamdeset znanstvenih radova i preko tristo stručnih radova, prikaza i drugih radova. Bio je (su)voditelj bilateralnog znanstvenog hrvatsko-slovenskog projekta “Pravna analiza postojećeg energetskog zakonodavstva u Republici Sloveniji i Republici Hrvatskoj i preporuke za poboljšanje” (2018.-2019.). Sudjelovao je u više znanstveno-istraživačkih projekata, od kojih je šest međunarodnih. Kao stručnjak sudjelovao je u više IPA projekata.
Područja znanstvenog rada i interesa obuhvaćaju upravni postupak, upravni spor, izvlaštenje i druga javnopravna ograničavanja vlasništva, regulatorne agencije, odnosi države i crkve, pravni položaj vjerskih zajednica...
