Tko je Josip Varvodić i što je obećao u sportu: Nosi odijela po mjeri i u HOO dolazi s metlom...

Kada je Zlatko Mateša u svibnju nakon 24 godine dao ostavku na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora, kandidatura Josipa Varvodića je bilo prilično iznenađenje. Matešinu ostavku iz moralnih razloga zbog afera u sportu su iznudili najveći savezi, a pobunu je predvodio Nogometni savez čiji predsjednik Marijan Kustić je prvi rekao da ne može sve ostati po starom.

Iako je na početku rekao da još nije odlučio, već se znalo da će u utrku ići Dragan Primorac. To se kasnije i potvrdilo. Očekivalo se da će najveći sportovi ići s nekim jakim i poznatim imenom u javnosti poput proslavljenog vaterpolista i HDZ-ovca Perice Bukića, ali na kraju je odluka pala da se ide s potpuno novim i potpuno čistim licem.

Varvodić ima 41 godinu i kardiokirurg je u zagrebačkoj Kliničkoj bolnici Dubrava. Kako je ranije potvrdio u razgovoru za 24sata, planira i dalje svakodnevno operirati jer to voli, a uz dobru organizaciju planira kao predsjednik volonter uvesti velike promjene u Olimpijski odbor. Manje je poznato da je Varvodić također član HDZ-a iako nikada nije imao neku funkciju u stranci. Ali i ta činjenica mu nije odmogla u sportu koji je ionako premrežen HDZ-ovim kadrovima.

Varvodić ostavlja dojam smirenog čovjeka koji sluša sugovornika, ne misli da sve zna i upravo je to prezentirao na brojnim razgovorima s čelnicima saveza. Iako nije poznat široj javnosti, iskustva u sportskoj administraciji itekako ima. Preuzeo je vođenje Plivačkog saveza koji je jedan od trofejnijih i tamo je morao raščistiti brojne nebuloze. Potpredsjednik je Europske federacije vodenih sportova, a u intervjuu za 24sata je rekao da su i tamo uveli transparentne procedure nakon što je prethodni čelnik potpisivao ugovore sam sa sobom.

Njegov otac Ivan Varvodić je također bio dugogodišnji predsjednik Plivačkog saveza i istaknuti dužnosnik HOO-a, a Josipova dva malodobna sina također treniraju plivanje. Često ističe da mu je najveća potpora u životu i supruga. Jedna zanimljivost iz privatnog života je da nosi elegantna odjela, najčešće s prslucima, a njih daje šivati po mjeri.

No, od privatnog života je puno važnije što će učiniti za sport. Ono što je sigurno je da niti aferama opterećeni glavni tajnik Siniša Krajač koji je dosad bio alfa i omega HOO-a, neće ostati na svom mjestu. Na funkciju više ne može računati niti jedan direktor u HOO-u koje je izabrao Krajač.

- Ne trebaju strahovati zaposlenici, ali on tamo dolazi s metlom i mora se napraviti čistka. Čak i oni direktori koji nisu umiješani u neke malverzacije će morati otići jer je njegov stav da godinama nisu mogli šutjeti – najavio nam je bliski Varvodićev suradnik netom prije izbora.

Na predstavljanju svog programa, Varvodić je poslao jasnu i jednostavnu poruku zašto je nužno uvesti transparentnost i kontrole: "Novca za hrvatski sport ima, ali se on često krivo troši".

Iako nije spominjao imena, jasno je da je mislio na brojne troškove, ugovore bez nabave, ali i raspoređivanje novca po principu da više dobije onaj tko je bliže vatri. Uhićenje direktora olimpijskog programa Damira Šegote pod sumnjom da je primio 160.000 eura mita od Vedrana Pavleka kako bi Skijaški savez primio više novca, samo je opravdalo te njegove tvrdnje. Varvodić je najavio jasne kriterije po kojima će se dijeliti novac i olimpijskim i neolimpijskim sportovima.

Kako su iza njega stali najveći sportovi, upravo strah da će mali, pojedinačni i neolimpijski sportovi izgubiti dio kolača je kod mnogih bio razlog podrške njegova protukandidata. Varvodić je više puta to opovrgnuo, štoviše, najavio je da će imati potpredsjednika za pojedinačne i neolimpijske sportove, te članove Vijeća i da će oni sudjelovati u kriterijima. Ovako je objasnio zašto smatra da su oni izuzetno važni u razgovoru za 24sata.

- Moramo napraviti strategiju razvoja individualnih i neolimpijskih sportova jer određena strategija za loptačke sportove postoji. Imate bazične sportove poput gimnastike, atletike i plivanja, i mi te sportove moramo vratiti u škole kako bi djeca znala temeljne vještine te kako bismo riješili i problem pretilosti i sve lošije motoričke inteligencije kod djece. Moramo se mi kao HOO uključiti u rješavanje problema „ekranizacije” kod najmlađih. S druge strane, kriterij toga što je olimpijski sport često se mijenja i mi se ne možemo odreći onih sportova koji sada nisu olimpijski jer bi sutra to mogli postati. Zato moja ideja nikada nije bila oslabiti neolimpijski, individualni i lokalni sport. Dapače, prema načinu raspodjele novca, svi oni mogu dobiti više – poručio je Varvodić.

Iznio je još jednu potpuno novu ideju kako financirati sport, a spriječiti zlouporabe. Podsjetimo, Vlada je nakon afera odlučila uvesti nova pravila i savezi će morati objavljivati račune gdje su trošili državni novac, ali i novac državnih tvrtki. Ali neće morati objavljivati potrošnju novca privatnih sponzora. Smatra da bi dobro bilo osnovati fond kojim bi se slijevao sav sponzorski novac, a onda bi se on po kriterijima dijelio preko HOO-a. Na upit je li to centralizacija moći i slabljenje saveza, odgovorio je da nije jer bi privatne tvrtke mogle reći koji sport žele sponzorirati, ali smatra da bi tako ostalo više za male sportove koji teško dolaze do sponzora.

Varvodić je obećao i veći utjecaj trenera i sportaša i kroz Vijeće HOO-a, ali planira istaknute sportaše koristiti i kao "ambasadore" za privlačenje sponzora i vraćanja povjerenja u hrvatski sport.

Najveće pitanje kod Varvodića je: Koliko će imati slobodne ruke provesti sve što je obećao i zamislio? Predsjednik je volonterska funkcija, a veliki utjecaj i moć ima glavni tajnik. Još nije poznato tko će on biti kod Varvodića. Varvodić ne bi uspio bez potpore moćnog, ali i kontroverznog dopredsjednika rukometnog saveza Zorana Gobca, pa se već naveliko priča da će Gobac biti taj koji će odrediti glavnog tajnika. Tu je i podjela novca, a iz tima Primorca su isticali da će u slučaju Varvodića veliki sportovi biti privilegirani, a Gobac će preuzeti sve poluge moći nakon što je bio na ratnoj nozi sa sadašnjim glavnim tajnikom Sinišom Krajačem.

- Ja sam svoj igrač i ne bih riskirao ugled i učinjeno na svjetskom nivou kako bih bio nečija marioneta – odgovorio nam je ranije na to pitanje Varvodić ustvrdivši da svi koji su mu dali podršku u potpunosti stoje iza svega napisanog u programu i promjena koje planira uvesti u sport.