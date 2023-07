Skandalozno! Načelnika koji je mlatio ženu pustili na slobodu

Udario me otvorenim dlanom najmanje šest, sedam puta. Primio me i za vrat, a nakon toga me udario šakom u potiljak, ispričala nam je 28-godišnja Iva Milka Kramarić, vlasnica kafića Mustang u Bjelovaru, ispred kojeg ju je načelnik Severina Žarko Žgela tukao. To se vidi i na nadzornim kamerama.

Već je na slobodi

Policiji je sve samo prekršaj.

Prijavili su ga za remećenje javnog reda i mira.

Za isto djelo kao da je usred noći izašao na ulicu i nešto se zaderao i uznemirio susjede. On je, podsjećamo, mlatio ženu.

Dežurni sudac Prekršajnog odjela bjelovarskog Općinskog suda pustio je Žarka Žgelu i dvojicu muškaraca koji su prijavljeni za narušavanje javnog reda i mira.

Sud im je odredio mjere opreza zabrane približavanja i posjećivanja ugostiteljskog objekta i zabranu približavanja s pet osoba.

Znaš li ti tko sam ja?

Žarko Žgela udario je vlasnicu kafića nekoliko puta što se jako dobro vidi na snimkama. Kad smo ga dobili, rekao je da je sve to izmišljotina i da ne zna o čemu pričamo. Pravio se blesav. Sad je uhićen.

Izašao je iz HDZ-a nakon incidenta na svoj zahtjev.

Udario ju je nekoliko puta

Kako nam je ispričala vlasnica, došla je na poziv konobarice koja joj je rekla da ju je Žgela uhvatio i zavrnuo joj ruku. Kad je stigla, htjela je razdvojiti Žgelu i još jednog s kojim se zakačio.

Rekla mu je da više ne dolazi i da će ga staviti u novine. To je bio okidač da junačina krene na ženu. I udari je nekoliko puta. Inače, udarac šakom u potiljak može izazvati tešku ozljedu.

Prijavljen je za najobičniji prekršaj.

Tko je Žarko Žgela?

Rodio se 25.01.1965. godine u Slunju, a 1973.godine doselio je sa roditeljima u Severin te je završio srednju školu za prometnog tehničara, piše na stranicama općine Severin čiji je načelnik od 2009.

Bio je prije toga privatni autoprijevoznik, dragovoljac je Domovinskog rata, oženjen je i ima dvije kćeri. U imovinskoj kartici piše kako ima neto plaću 1102 eura, druge prihode nije naveo. Za suprugu je naveo da ima neto plaću 623 eura.

Suvlasnik je kuće s okućnicom u Severinu koju je stekao nasljedstvom, kao i oranicu, livadu i voćnjak. Vlasnik je vinograda koji je kupio i vikendice u Orovcu. Nju je kupio, kako je naveo, iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada.

Naveo je i kako ima dva automobila, Mitsubishi iz 2005. godine koji je procijenio na nešto manje od 2000 eura i Mitsubishi iz 2007. koji je procijenio na 2600 eura.

Ima i traktor Zetor59-11 koji je procijenio na tisuću eura, a naveo je da ga je stekao nasljedstvom.