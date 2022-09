Tko je Liz Truss? Prijetila Putinu, obećava niže poreze, nahvalila Johnsona, građani joj ne vjeruju

Liz Truss je izabrana u ponedjeljak za novu britansku premijerku koja će naslijediti Borisa Johnsona, objavila je Konzervativna stranka, a nova je šefica vlade obećala smanjenje poreza, rast gospodarstva i borbu protiv energetske krize koja je žestoko pogodila britanska kućanstva.

Dosadašnja ministrica vanjskih poslova (47) dobila je 57 posto glasova konzervativaca, a njezin protukandidat, bivši ministar financija Rishi Sunak 43 posto, objavio je Graham Brady, koji je bio zadužen za organizaciju internog glasanja nakon što je početkom srpnja Boris Johnson podnio ostavku.

- Kampanju sam vodila kao konzervativka i vladat ću kao konzervativka. Prijatelji, moramo pokazati da ćemo to učiniti u sljedeće dvije godine - rekla je nakon što su objavljeni rezultati.

- Predstavit ću hrabar plan za smanjenje poreza i rast našeg gospodarstva. Ispunit ću sve što se tiče energetske krize, baveći se računima ljudi za energiju, ali i rješavajući dugoročne probleme koje imamo u opskrbi energijom - dodala je.

Truss se zahvalila svom prethodniku Borisu Johnsonu kojeg je nazvala prijateljem.

"Borise, zbog tebe je proveden brexit. Slomio si Jeremyja Corbyna (tadašnji lider Laburističke stranke). Pustio si cjepivo i suprotstavio se Vladimiru Putinu. Cijene te od Kijeva do Carlislea", kazala je Truss.

"Donijet ćemo veliku pobjedu Konzervativnoj stranci 2024.", dodala je nova čelnica torijevaca.

Truss je treća britanska premijerka nakon Therese May i Margaret Thatcher.

Ta 47-godišnjakinja stalno je bila ispred 42-godišnjeg Sunaka u anketama među procijenjenih 200.000 torijevaca s pravom glasa. Ukupno ih je na kraju glasalo 172.437.

'Bit će loša ili užasna premijerka'

Međutim, glasovanje možda ne odražava opće javno mnijenje.

Anketa YouGov-a krajem kolovoza pokazala je da 52 posto smatra da bi Truss bila "loša" ili "užasna" premijerka.

Četrdeset i tri posto reklo je da joj "uopće" ne vjeruje da će se nositi s gorućim problemom rasta troškova života.

Utrka za vodstvo počela je u srpnju nakon što je Johnson najavio ostavku nakon niza skandala i ostavki dužnosnika svoje vlade.

Britaniju je pogodila najgora kriza troškova života u generacijama, s dvoznamenkastom porastom inflacije i skokom cijena energije zbog ruskog rata u Ukrajini.

Prema anketama milijuni Britanaca kažu da će s računima koji će porasti za 80 posto od listopada i još više od siječnja biti suočeni s bolnim izborom između prehrane i grijanja ove zime.

Truss je postala ministrica vanjskih poslova prije godinu dana nakon što je obnašala niz visokih dužnosti u ministarstvima uključujući obrazovanje, međunarodnu trgovinu i pravosuđe.

Truss je u kolovozu rekla i da bi bila spremna koristiti nuklearno oružje.

- Da ja moram to napraviti, osjećao bih se fizički loše. To bi značilo globalno uništenje. Koji je vaš odgovor? Jeste li spremni to napraviti ako zatreba? Kako biste se osjećali zbog tog postupka? - upitao ju je voditelj John Pieenar na eventu u Birminghamu, tijekom druženja s novinarima.

- Mislim da je to važan dio dužnosti premijerke. Spremna sam to napraviti - odgovorila je Truss.

Kraljica čeka 15. premijera

Objava rezultata u ponedjeljak pokreće lanac događaja.

U utorak će Johnson održati oproštajni govor u Downing Streetu.

Potom će službeno podnijeti ostavku kraljici Elizabeti II., nakon čega će ona pozvati njegovu nasljednicu da formira novu vladu.

Prvi put u svojoj vladavini, 96-godišnja monarhinja će imenovati premijera u svom škotskom utočištu, Balmoralu, umjesto u Buckinghamskoj palači u Londonu.

To se događa jer je kraljica imala problema s kretanjem i bila je prisiljena otkazati brojne javne nastupe.

Sljedeći premijer bit će njezin 15. otkako je kraljica preuzela prijestolje.

