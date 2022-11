Tko je misteriozni investitor koji želi u Fortenovu: Ima 27 jurilica

Ruska banka Sberbank priopćila je u srijedu kako je prodala 43 posto udjela u Fortenovi. U kratkom priopćenju su naveli kako je taj udio kupio Saif Bin Markhan Alketbi, ulagač iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, što je prenio Reuters.

Tko je investitor koji želi u Fortenovu?

Alketbi (46) je arapski biznismen i poduzetnik koji je generalni direktor Ureda prijestolonasljednika Dubaija još od 2009. godine. Prije toga je bio na raznim pozicijama na Dvoru Vladara Dubaija, šeika Muhameda bin Rašid Al Maktuma - od 2006. do 2009. je bio direktor Odjela za poslove emira; od 2005. do 2006. pomoćnik ravnatelja Odjela za financijske poslove; od 2004. do 2005. predstojnik Odjela za proračun; te od 2001. do 2004. viši računovođa.

Studirao je na sveučilištu Ujedinjenih Arapskih Emirata, tamo je stekao diplomu iz računovodstva 2001. godine.

Na švicarskom Sveučilištu humanističkih znanosti i ekonomije u Luganu stekao je titulu počasnog doktora ekonomije i menadžmenta u vladinim organizacijama.

Iskusni je ulagač u fondove rizičnog kapitala i ima značajne investicije u raznim sektorima.

Od 2014. do 2016. bio je većinski vlasnik londonske tvrtke Shamal IP Overseas U.K. koja se bavi nadzorom i upravljanjem drugim jedinicama tvrtke. U to doba bio je i direktor britanskih tvrtki Fusion Marketing Limited (usluge medijskog predstavljanja) te Samba London Limited i Sushisamba Group Limited (posjeduju restorane koji slave kulturu i kuhinju Japana, Brazila i Perua).

Alktebi ima impresivan vozni park od čak 27 trkaćih automobila, a kupio ih je prije 11 godina na dražbi za oko milijun dolara.

Bio je to neuspješan pokušaj dovođenja utrka automobila u Dubai. Utrke su započete 2008., ali su samo dvije godine kasnije neslavno propale.

