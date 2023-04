Tko je mladić (21) koji je objavio tajne američke dokumente: 'On je prorok! Ubit će ga ili skloniti'

Kako je moguće da jedan 21-godišnjak, koji je u principu 'početnik' u vojsci, ima pristup tajnim dokumentima koji zahtijevaju najvišu razinu autorizacije? Pitaju se s razlogom širom SAD-a nakon jučerašnjeg uhićenja Jacka Teixeire, mladog člana obavještajnog krila Nacionalne garde zračnih snaga Massachusettsa.

Tj, kako je jedan komentar ispod članka NY Posta glasio:

POGLEDAJTE VIDEO:

- Samo kod nas tip ne može legalno popiti pivo, a može do pristupa nacionalnim tajnama...

Mladić je za Nacionalnu gardu zračnih snaga Massachusettsa radio kao "cyber transport systems journeyman", u prijevodu, njegova zadaća bila je "Održavati infrastrukturu najnaprednijih vojnih cyber sustava, koji se koriste kako bi se slale i primale 'osjetljive' informacije.", piše NY Post.

Foto: Air national guard

Jučer ga je FBI pronašao i uhitio u kući njegove majke. Ona je potvrdila kako je njezin sin radio za Nacionalnu gardu...

Oružje, Bog i vojska

Teixeira (21) bio je veliki fan youtubera Oxidea. U raznim grupama gdje su se okupljali obožavatelji Oxidea Teixeira je bio sklon rasističkim i homofobnim objavama, što se nije pak dopalo većini te zajednice.

Pa je ovaj 21-godišnjak kreirao vlastitu malu zajednicu, ili pleme, kako je skupinu opisao Washington Post. Uglavnom, na popularnoj platformi za gejmere Discordu osnovao je grupu "Thug shaker central", kojoj se moglo pristupiti isključivo s pozivnicom.

Grupa je brojala nekih 20-ak aktivnih članova, među kojima su bili i stranci, koje je, prenosi WP izjave sudionika, povezala ljubav prema oružju, vojnoj opremi i Bogu.

Većinom su to bili tinejdžeri i maloljetnici. S 21 godinom Teixeira je bio među starijima.

Dnevno su razmjenjivali na stotine poruka, većinom su dijelili 'memeove', smiješne snimke, zajedno su gledali filmove, dopisivali se... Grupa kakvih na internetu ima valjda milijun. Ali u cijelom tom 'smeću' počeli su se pojavljivati i tajni dokumenti američke vlade!

U početku su to bili dugački transkripti prepuni žargona i akronima, koje većina članova grupe nije doživjela. Oni bi radije odigrali neku igricu zajedno nego to čitali.

POGLEDAJTE VIDEO:

No član grupe OG, za kojeg se sumnja da je uhićeni Teixeira, nastavio je s objavama. Transkripte su uskoro zamijenile fotografije povjerljivih dokumenata koji su sadržavali podatke o svjetskim vođama, vojnim taktikama, potencijalnim prijetnjama....

- Ja sam jedan od rijetkih koji su shvatili značaj toga što nam šalje. Osjećao sam se kao da sam na vrhu Everesta - kazao je za WP jedan član grupe, koji je za vrijeme osnivanja online zajednice bio maloljetan. S novinarima je pričao uz blagoslov majke.

- Htio je da budemo u toku. Zato nam je to slao. Valjda je mislio da će nam to insajdersko znanje pomoći, da će nas zaštiti od problema u svijetu - priča mlađi član grupe za WP i nastavlja:

- On je pametan tip. Znao je što je radio kad je objavio te dokumente. Nije to slučajno procurilo. Ako ste mogli to zamisliti u glavi, to je bilo u tim dokumentima.

Kao u najluđem filmu

Članovi grupe objasnili su kako su bili impresionirani s OG-jem. U njemu su vidjeli proroka...

- Kao da je proročanski mogao prognozirati događaje u svijetu prije nego što se oni dogode. Stvari za koje bi samo netko 'jako visoko' mogao znati - kazali su članovi i dodali kako znaju pravi identitet korisnika OG, ali ga ne žele otkriti. Rekli su da je u mlađim 20-im i da je 'fit, snažan, naoružan... Sve što možete očekivati u nekom ludom filmu'.

Svojim online prijateljima OG je kazao i kako Vlada krije 'užasne stvari' od njih. Tvrdio je da su vlasti znale da će napadač u Buffalu u svibnju 2022. ubiti deset ljudi u masovnoj pucnjavi, ali su to dozvolili kako bi mogli tražiti više sredstava.

- Ljudi na serveru znali su da ove stvari ne smiju biti objavljen nigdje drugo. Ali u grupi su bili i stranci, uključujući Ruse i Ukrajince - kaže mladi član, kojemu je OG bio 'očinska figura'.

I povjerljivi sadržaj dugo je ostao samo za 25 članova grupe, dok ga jedan od njih, navodno tinejdžer, nije objavio u 'otvorenim' internet grupama. Nakon nekih mjesec dana dokumenti su bili posvuda, uključujući i na raznim ruskim društvenim mrežama. OG je u ožujku prestao s objavama.

Dakle, nekoliko mjeseci skupina tinejdžera, koja u SAD-u ne može popiti ni pivo legalno, imala je pristup najstrože čuvanim američkim tajnama...

Članovi grupe izrazili su zabrinutost za budućnost Teixeire dok ga je još FBI tražio.

Foto: Facebook

- Neće mu suditi. Ili će ga skloniti u Guantanamo, ili će ga ubiti - kazao je jedan mlađi član i dodao kako je za OG-ja spreman otići u zatvor.

Iz srednje do državnih tajni

Teixeira je 2020. godine završio srednju školu u rodnom gradu North Dightonu u saveznoj državi Massachusetts. Godinu dana ranije prijavio se u Zračnu nacionalnu gardu Massachusettsa - koja je rezerva američkih zračnih snaga - i pridružio se 102. obavještajnom krilu. Prošloga ljeta dobio je promaknuće, unaprijeđen je u zrakoplovca 1. klase, nakon čega je smješten u bazu Zračne nacionalne garde Otis u zapadnom Cape Codu.

Zadatak mu je bilo upravljanje globalnom komunikacijskom mrežom Zračnih snaga, a prema dostupnim podacima, njegovo raspoređivanje u inozemstvo nije bilo u planu.

Dodajmo kako je većina dokumenata koje je OG objavio navodno iz Pentagona.

Podaci koje je dijelio u grupi pokrivaju razne teme: Od rata u Ukrajini, povjerljivih satelitskih snimki, potencijalnom napadu Sj. Koreje, tu su i dokumenti koji otkrivaju kako je Egipat planirao Putinu prodati tisuće raketa, kako je Washington 'pritiskao' Južnu Koreju...

Najčitaniji članci