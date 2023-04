Uhićen mladić (21) koji stoji iza curenja tajnih dokumenata u SAD-u: Razotkrile su ga slike

Uhićen je osumnjičeni mladić koji stoji iza masovnog curenja povjerljivih američkih dokumenata. Radi se o karizmatičnom entuzijastu za oružje, 21-godišnjem članu obavještajnog krila Zračne nacionalne garde Massachussetsa. Vodio je privatnu online chat grupu na Discordu, popularnoj platformi za gejmere, kojoj se moglo pristupiti isključivo s pozivnicom.

Gardist Jack Teixeira vodio je privatnu grupu gdje se okupljalo 20-30 ljudi, uglavnom mladića i tinejdžera, koje zanimaju oružje, rasistički memovi i video igre, piše New York Times, pozivajući se na informacije koje su doznali kroz intervjue i pregledane dokumente. Dvojica američkih dužnosnika potvrdili su da istražitelji planiraju razgovarati s Teixeirom o curenju vladinih dokumenata u toj grupi.

Razmjenjivali su tu dnevno stotine poruka, a malo tko od članova te grupe je pridavao pažnju dugačkim porukama koji je počeo objavljivati korisnik pod nadimkom OG, koji je bio web administrator. Poruke su bile pune akronima i žargona

Savezni istražitelji danima tragaju za osobom koja je objavila povjerljive dokumente na internetu, no nisu identificirali Teixeiru ili bilo koga drugog kao osumnjičenika. FBI za sada nije ništa komentirao.

Podsjetimo, prije nekoliko mjeseci je jedan od korisnika učitao stotine stranica povjerljivih obavještajnih dokumenata u chat grupu, govoreći ostalim članovima o važnosti toga da budu u toku sa svjetskim događajima.

Novinari New York Timesa su razgovarali s četiri člana te chat grupe naziva ‘Thug Shaker Central‘, od kojih je jedan rekao da poznaje osobu koja je objavljivala tajne dokumente tijekom najmanje tri godine. Opisali su ga kao starijeg od većine u grupi i kao vođu, a jedan od članova grupe je rekao da je taj vođa preko svog posla imao pristup dokumentima obavještajnih službi.

Nisu ga identificirali imenom, no trag digitalnih dokaza koje je prikupio The Times vodi do Teixeire. Times je uspio povezati Teixeiru s drugim članovima chat grupe putem njegovog profila za online gaming. Detalji interijera njegove kuće objavljeni na društvenim mrežama na obiteljskim fotografijama također odgovaraju detaljima na marginama nekih fotografija procurjelih tajnih dokumenata.

The Times je utvrdio putem objava na društvenim mrežama i uz pomoć vojne evidencije, da je Teixeira uvršten u 102. obavještajno krilo Zračne nacionalne garde Massachusettsa.

Američki predsjednik Joe Biden rekao da se SAD približavaju pronalasku odgovora o curenju informacija.

- U tijeku je opsežna istraga s obavještajnom zajednicom i Ministarstvom pravosuđa, a oni se približavaju otkriću, rekao je Biden tijekom posjeta Dublinu.

Nije odmah bilo sasvim jasno je li mladi pripadnik Zračne nacionalne garde na svom položaju mogao imati pristup tako osjetljivim dokumentima. Dužnosnici unutar američke vlade često primaju takve dokumente e-mailom, a ti bi mailovi zatim mogli biti automatski proslijeđeni drugima, rekao je jedan dužnosnik za The Times.

Majka Teixeire, Dawn, potvrdila je da je njezin sin bio pripadnik Zračne nacionalne garde i rekla je da je nedavno radio u bazi na Cape Codu. U posljednjih je nekoliko dana promijenio i broj telefona.

Kasnije se netko tko izgleda poput njega dovezao u crvenom kamionetu, a kad su se novinari Timesa približili kući, kamionet je bio parkiran na prilazu. Majka i muškarac koji se dovezao stajali su vani na prilazu. Na pitanje je li Teixeira tamo i hoće li razgovarati s novinarima, rekao je da, kako sada stvari stoje, mora pronaći odvjetnika.

Članovi manje online gejming grupe "Thug Shaker Central" rekli su The Timesu da su dokumenti o kojima su raspravljali trebali imati strogo informativnu funkciju. Iako su se mnogi ticali rata u Ukrajini, članovi Thug Shaker Centrala kažu da se nisu opredijelili ni za ukrajinsku ni za rusku stranu. Dokumenti su dobili na publicitetu tek kada ih je jedan tinejdžer iz grupe objavio na javnom online forumu. Tamo su ih pronašli ruski kanali na komunikacijskoj platformi Telegram i The New York Times, koji je o njim prvi pisao.

Osoba koja je objavila dokumente, kažu članovi Thug Shaker Centrala, nije zviždač, a dokumenti nikada nisu trebali napustiti kutak interneta u kojem su se družili.

- Taj je tip bio kršćanin, pacifist i samo je nekim svojim prijateljima htio reći što se događa", rekao je 17-godišnji prijatelj tinejdžera koji je dokumente objavio na javnom online forumu. "U našoj grupi ima ljudi koji su u Ukrajini. Volimo borbene videoigre, volimo ratne videoigre - dodao je 17-godišnjak.

