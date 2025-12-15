Izraelske vlasti vjeruju da je teroristički napad u Sydneyju možda izvela strana teroristička ćelija povezana s Iranom. Kao glavnog osumnjičenog navode Iran, a prema pisanju izraelskih medija istražuju se i moguće veze sa skupinama poput Hezbolaha, Hamasa te pakistanske organizacije Lashkar-e-Taiba. Australske vlasti zasad nisu javno potvrdile strano upletanje u napad, piše Telegraph.

U napadu je ubijeno 16 ljudi, što ga čini najgorom masovnom pucnjavom u Australiji u posljednjih nekoliko desetljeća. Meta napada bilo je židovsko okupljanje povodom Hanuke, blagdana svjetla.

Obavještajni izvori navode da je napad na proslavu na Bondi Beachu bio sofisticiran i pažljivo isplaniran te da nosi obilježja Jedinice 910, vanjskog operativnog krila Hezbolaha, poznatog po operacijama u inozemstvu. Povezanost Irana s napadom uklapala bi se u obrazac terorističkih zavjera i napada u Australiji posljednjih godina.

Lashkar-e-Tayyiba

Među potencijalne napadače, spominje se i pakistanska Lashkar-e-Tayyiba koja je 1999. organizirala sveislamski kongres terorističkih skupina. Na konferenciji je Lijepa naša označena kao jedan od šest najvećih neprijatelja islama. Hrvatska je spomenuta zbog nestanka Abu Talal al-Qasimija, vođe šefa egipatske Al-Gama al-Islamija.

Notorni terorist imao azil u Danskoj, ali je nestao na granici Hrvatske i BiH. Njegov nestanak na granici s Hrvatskom bio je uzrok terorističkog napada u Rijeci 1995. Al-Gama al-Islamija je za nestanak notornog terorista okrivila Hrvatsku i optužila ju da su ga oteli i predali Amerikancima.