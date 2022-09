Tko je nova premijerka Italije? Veličala je Mussolinija, mrzi Tita te svojata Istru i Dalmaciju...

Nova talijanska premijerka, Giorgia Meloni, blago rečeno, nije sklona našoj zemlji. "Bit će da sam uvijek bila protiv ulaska Hrvatske u EU dok ne dođe do povrata imovine Ezulima. Da ne govorim o povratku, izravno, Istre i Dalmacije", rekla je 2014. godine. Na iredentističkim forumima zavladalo je oduševljenje. "Ponekad ljudi i ne znaju da su Istra i Dalmacija talijanske... Htio sam vas pitati, mislite li da je moguće da će se u Istri održati referendum da se ona vrati Italiji?", napisao je jedan njen poklonik. Drugi je dodao: "Granica mora ići od Kopra do Rijeke, prolaziti kroz Matulje, pripada nam cijeli Kvarner osim Krka i otoka s povijesnom hrvatskom većinom, plus Zadar i obala do Trogira i Splita i Korčula...".