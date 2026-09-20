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Tko je novi vlasnik N1 koji se sastao s Plenkijem? Ovo su neugodni detalji iz biografije...

Piše Anamarija Burazer,
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Tko je novi vlasnik N1 koji se sastao s Plenkijem? Ovo su neugodni detalji iz biografije...
Foto: Borna Filić/PIXSELL
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Njegova kompanija Alpac Capital, koja preuzima niz medija United Groupa u regiji, kažnjena je sa 100.000 eura zbog propusta u provjerama podrijetla novca, otkriva istraživanje novog broja Expressa...

Novi vlasnik N1 Hrvatska, Pedro Vargas David, koji se krajem srpnja sastao s premijerom Andrejem Plenkovićem u Banskim dvorima, našao se pod povećalom portugalskih regulatora. Njegova kompanija Alpac Capital, koja preuzima niz medija United Groupa u regiji, kažnjena je sa 100.000 eura zbog propusta u provjerama podrijetla novca i transakcija kojima se sprečavaju pranje novca i financiranje terorizma, a Vargas David dodatno je kažnjen s 25.000 eura.

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Komentari 5
VIDEO Medo trčao cestom kod Ozlja: 'Čuli smo da su u šumi, ali nikada nisu došli bliže naselju'
NEOBIČAN PRIZOR

VIDEO Medo trčao cestom kod Ozlja: 'Čuli smo da su u šumi, ali nikada nisu došli bliže naselju'

Na cesti Ozalj - Kamanje mještani su danas naletjeli na neobičan prizor. Naime, tik uz cestu snimili su malog medvjeda. - Snimio ga je susjed, ovo je prvi put da ga vidimo ovako blizu. Čuli smo priče da se kreću u šumama, ali nikada do sada se nijedan nije pojavio na cesti. Na kraju se vratio u šumu, ali sve ovo bilo je dosta blizu naselja koja su odmah iznad ceste - kaže nam čitateljica. S obzirom na to da je riječ o malom medvjedu, nije isključena mogućnost i da se njegova obitelj nalazi negdje u blizini.
ZABORAVLJENI EKOCID U ribama iz Kupe i danas ima kemijskog otrova ispuštanog do 1985.!
ZABRINJAVAJUĆE KOLIČINE

ZABORAVLJENI EKOCID U ribama iz Kupe i danas ima kemijskog otrova ispuštanog do 1985.!

Studija objavljena prije samo četiri mjeseca u časopisu Environments analizirala je kemijske otrove u ribama iz hrvatske Kupe. Autori su ustanovili zabrinjavajuće količine kemikalija u ribama i povezali to s onečišćenjem Kupe PCB-om koji je od 1962. do 1985. ispuštan iz slovenske tvornice. Dugotrajna konzumacija ribe iz Kupe može predstavljati rizik za zdravlje
STRAŠNA TRAGEDIJA Otac i dijete pali u provaliju kod slapa u Sloveniji, on je poginuo
KOD BOHINJSKOG JEZERA

STRAŠNA TRAGEDIJA Otac i dijete pali u provaliju kod slapa u Sloveniji, on je poginuo

Spašavatelji su se spustili prema koritu, koje se nalazilo gotovo 60 metara ispod njih. U akciju se uključila i dežurna ekipa za spašavanje u planinama s Brnika...

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