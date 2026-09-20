Njegova kompanija Alpac Capital, koja preuzima niz medija United Groupa u regiji, kažnjena je sa 100.000 eura zbog propusta u provjerama podrijetla novca, otkriva istraživanje novog broja Expressa...
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Tko je novi vlasnik N1 koji se sastao s Plenkijem? Ovo su neugodni detalji iz biografije...
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Novi vlasnik N1 Hrvatska, Pedro Vargas David, koji se krajem srpnja sastao s premijerom Andrejem Plenkovićem u Banskim dvorima, našao se pod povećalom portugalskih regulatora. Njegova kompanija Alpac Capital, koja preuzima niz medija United Groupa u regiji, kažnjena je sa 100.000 eura zbog propusta u provjerama podrijetla novca i transakcija kojima se sprečavaju pranje novca i financiranje terorizma, a Vargas David dodatno je kažnjen s 25.000 eura.
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