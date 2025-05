Tko je Rađenović? Šef groblja bio je Račanov tajnik, prijavio korupciju: 'Jeste, dobili ste me'

Tko je na čelu Holdinga? Opet SDP-ov kadar. Radenović. Govorim o Nadzornom odboru, gospodine Tomaševiću, rekla je Marija Selak Raspudić u sučeljavanju na HRT-u s Tomislavom Tomaševićem i izazvala konfuziju.

Tomašević joj je odgovorio da ne zna o čemu priča, na što je ona izjavila da ne zna kako ne zna o čemu priča. Selak Raspudić je očito bila loše informirana, jer u upravi Holdinga nema čovjeka koji se preziva Radenović.

- Doista ne znam čemu cinizam, ja sam mogla i pogriješiti s nekim imenom, nema tu ništa posebno - rekla je.

No itekako ima ako iznosi tvrdnje o stranačkom kadroviranju i za to koristi netočan primjer. U javnom prostoru, ta zabuna postaje istina iako je netočno. Pa smo se bacili u potragu za Radenovićem, kojeg nema, ali ima Rađenović. I našli smo ga, na čelu Gradskih groblja.

- Jeste, dobili ste Igora Rađenovića. Hvala na pozivu, ali znate da ne mogu ništa komentirati mimo naših korporativnih komunikacija pa pošaljite upit i moji kolege će odgovoriti - rekao nam je kratko.

Zagreb: Igor Ra?enovi?, predsjednik Upravnog vije?a Gradskih ljekarni Zagreb | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

I poslali smo upit, zanima nas kako se osjeća sad kad je opet u fokusu javnosti te kako je došao u Gradska groblja.

Čim nam odgovore, objavit ćemo odgovor.

Igor Rađenović (54) ima bogatu karijeru koju je započeo u Ledu 1996. godine gdje je do 2000. bio voditelj prodaje, obuke prodajnog osoblja i rukovoditelj unapređenja trgovine. Iste godine, sa svega 29 godina, postaje tajnik Ureda predsjednika Vlade Ivice Račana i predstojnik Ureda Vlade za unutarnji nadzor. 11 godina nakon postaje saborski zastupnik. No najzanimljivije je ono što je radio između te dvije funkcije. Kad je Sanader postao premijer, 2003. godine, Rađenović se vraća u realni sektor i postaje voditelj prodaje u Anamarija Company d.o.o. Ondje se zadržao sve do 2007. godine kad postaje voditelj Zagrebačkih cesta u Zagrebačkom holdingu. I tad Rađenović dolazi u fokus javnosti. Kad je preuzeo funkciju, iste godine kad je Grad prodao obveznice Zagrebačkog holdinga, uočio je nepravilnosti i korupciju u Zagrebačkim cestama, i došao u sukob s nekoliko Bandićevih pročelnika. Pa je napravio što zakon od njega nalaže: otišao je u Uskok i sve prijavio.

Zagreb: SDP-ovci Igor Ra?enovi? i Davor Bernardi? održali presicu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pretučen ispred zgrade

U 8 sati i 15 minuta, 16. svibnja 2008., Rađenović je hodao prema svom automobilu jer je išao na posao. Dvojica nemaskiranih napadača su ga dočekala, jedan ga je pošpricao suzavcem, drugi nekoliko puta udario palicom po glavi. Rađenović je pao na pod, i sam pozvao hitnu i policiju. Napad je kulminacija prijetećih pisama koje je Rađenović dobivao, ali i Uskokove akcije iz travnja te godine. Tad su istražitelji ušli u Zagrebačke ceste, a navodno je bila sumnjiva suradnja Zagrebačkih cesta s tridesetak privatnih tvrtki, kooperanata, uglavnom dobavljača kamena, cementa i šljunka unazad četiri godine kada je direktor bio Ivan Kolarić, inače rođak supruge zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.

Zanimljivo je da je sve počeo jednim izvješćem Gradskog kontrolnog ureda. Otkrili su prevaru tešku 150 milijuna kuna u Zagrebačkim cestama. Otkriveni su računi od 7,8 milijuna kuna za koje Zagrebačke ceste nemaju ugovor ni ovjeru da su usluge izvršene. Ta je tvrtka “probila” i dva ugovora za 15,2 milijuna kuna s dobavljačem kamena, koji im je kasnije bez ugovora isporučio materijal vrijedan 73 milijuna kuna, piše jedan dnevni list. Čak 62 milijuna kuna Ceste su potrošile na male komunalne akcije poput gradilišta, navodno bez znanja gradskih vlasti. U dokumentaciji Zimske službe netko je rukom ispisao izmjene u obračunu rada njezinih ekipa. Zimska je služba također bez popratne pisane dokumentacije Zagrebu zaračunala svoje usluge za 4,7 milijuna kuna više nego što je to učinjeno prema prvom obračunu. Kontrolni je ured izvješće o reviziji podnio i Milanu Bandiću i šefu Holdinga Slobodanu Ljubičiću Kikašu još krajem 2007., no oni navodno nisu htjeli slučaj prijaviti USKOK-u.

Foto: Goran Stanzl/Vecernji list

Napadači su pronađeni dva mjeseca nakon napada te kažnjeni: i dvojac koji ga je napao, i treći, iz Vukovara, koji je bio posrednik između napadača i nalogodavca. Dvojac koji ga je prebio, Nikola Presečki i Miodrag Šimunac, je dobio 3.000 eura za 'posao'. Rađenović je jednog od njih u policiji i identificirao, na kraju su obojica priznala, a nalogodavci nikad nisu pronađeni i kažnjeni. No Miodrag Šimunac, jedan od počinitelja, je kao naručitelja napada naveo prethodnog direktora Zagrebačkih cesta, Slobodana Ljubičića Kikaša, ali to nikad nije potvrđeno. Presečki i Šimunac su dobili po tri godine zatvora.

Rađenović je prijavio i nezakonitu zamjenu zemljišta u Sesvetskom Kraljevcu, na području nesuđenog "Krašograda", gdje su se privatne parcele mijenjale za atraktivnija gradska zemljišta, pri čemu su partneri gradske uprave u milijunskim transakcijama bili dvoje nezaposlenih studenata. U tim je aranžmanima bilo sumnjivo sve, od procjene vrijednosti zemljišta, kod kojeg su vlasnici privatnih parcela profitirali za barem 100 eura po kvadratu, pojavljivanja istog sudskog vještaka Mirka Kožulja u svim spornim procjenama, do angažiranja studenata.

Smijenjen jer se protivio

Rađenović je 2010. godine postao pomoćnik direktora Zagrebačkog holdinga i predsjednik Upravnog vijeća Gradskih ljekarni Zagreb. Iste godine, od Josipovića dobiva odlikovanje za borbu protiv korupcije, skupa s Ružom Tomašić i novinarom Duškom Miljušem. Od 2011. je saborski zastupnik, a krajem listopada 2017. godine, javivši se na javni natječaj, postaje direktor Sisačkog vodovoda. I opet dobiva prijetnje. Prvo je jedno prijeteće pismo ubačeno u sandučić Sisačkog vodovoda, a zatim je još jedno stiglo poštom. U ovom potonjem se od njega traži da ode iz Vodovoda ili će "plivati Kupom“. Sve je prijavio policiji, ali nikad se nije otkrilo tko je kriv. Sumnjalo se na nekoliko djelatnika samog Sisačkog vodovoda. Na kraju je smijenjen 2020. godine, i to u vrlo 'izdajničkoj' atmosferi. Naime, on i tadašnja gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček su bili u dobrim odnosima, sve dok ga ona nije smijenila. Tad je Rađenović za 24sata ispričao da je smijenjen jer se usprotivio planu nezakonitog odlijevanja milijuna iz Sisačkog vodovoda koje je Ikić-Baniček planirala provesti.

- Ja sam stajao na putu i odbio provesti nezakonitu investiciju i zato sam smijenjen preko noći i jasnog obrazloženja voljom Ikić-Baniček. Nisam imao mogućnosti iznošenja svoje strane niti na Nadzornom odboru niti na Skupštini - izjavio je tada Rađenović.

Slovi i kao Milanovićev čovjek, pod njegovom vlašću se brzo popeo do najmoćnijih pozicija izvršne vlasti. Imenovan je tada zamjenikom ministra financija, a bio je i predsjednik Nadzornog odbora Fine.

Zagreb: Obilježena 20. obljetnica uvo?enja kune kao nov?ane jedinice u Republici Hrvatskoj | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Afera 'Sir i vrhnje'

Rađenović je podnio i prijavu koja je rezultirala uhićenjima i presudama u aferi 'Sir i vrhnje'. Rađenović je prijavio da su kooperanti Zagrebačkih cesta financirali predizbornu kampanju stranke Samostalnost i napredak bivšega glasnogovornika Holdinga Nenada Ivankovića, a on je po zagrebačkim tržnicama dijelio sir i vrhnje. Direktor tvrtke Niskogradnja Sesvete Luka Sabljić pokušao je podmititi Rađenovića skupim mobitelom i bocom pića, za što je uvjetno osuđen na pet mjeseci. U svemu su sudjelovali i voditeljica Odjela nabave u Zagrebačkim cestama Nada Hećimović te vlasnik poduzeća Inter Ing. Boris Videc, a dobili su uvjetne kazne od godinu i pol.

Zagreb: Održana sjednica Gospodarsko-socijalnog vije?a | Foto: Borna Filic/PIXSELL

'Dobar tip'

U Gradska groblja je stigao 2022. godine, a posao je dobio na javnom natječaju. Zamijenio je tako Patrika Šegotu, koji je skupa sa sestrom Tamarom uhićen 2021. godine zbog sumnjivih poslova s poduzetnikom Nenadom Bukovcem koji je u međuvremenu počinio samoubojstvo. Bukovec je, sumnjaju istražitelji, imao dogovor sa Šegotom da njegove firme dobiju građevinske poslove koje naručuju Gradska groblja kao podružnica Holdinga. Svojevremeno je Šegota također bio u središtu priče oko namještanja kućica koje su prodavale cvijeće na gradskim grobljima.

Njegovi poznanici i prijatelji s kojima smo razgovarali kažu da je 'dobar tip', nastradao je jer je prijavio korupciju, ali to ga, kako kažu, nije obeshrabrilo da prijavljuje. Samo je postao oprezniji, privatni život drži dalje od javnosti. Kolege kažu da je strog, drži se pravila, ali nije nerazuman. Poznat je po tome i što je javno branio Peđu Grbina kad je isplivala snimka kako bivši šef SDP-a pjeva Čavoglave. Kad je bio na čelu Gradskih ljekarni Zagreb, tvrtka Medika prijavila ga je USKOK-u da je u svojstvu predsjednika Upravnog vijeća Gradske ljekarne Zagreb (GLJZ) namjestio natječaj za opskrbu lijekovima Oktal Pharmi. Za udjele su se izborile i tvrtke Medical Intertrade i Phoenix Farmacija, no najpovoljniju je ponudu, kaže Rađenović, dala Oktal Pharma čime je osvojila 40 posto opskrbe. To je bilo prvi put nakon 20 godina da je Medika izgubila većinski udio u opskrbi Gradskih ljekarni, onaj od čak 50 posto. Kako su rekli u Gradskim ljekarnama, Medika je nakon otvaranja ponuda u borbi za svoj udio poslala do 30 posto jeftiniju ponudu od svoje prve ponude, no kako je prošlo gotovo mjesec dana od zaključenja natječaja, GLJZ ih je odbio s porukom da se ponovno prijave na natječaj za šest mjeseci i da im na ime dosadašnje korektne suradnje nude 20 posto udjela. Istraga nije rezultirala nikakvom optužnicom.