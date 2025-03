SANJA RADOLOVIĆ Tko je SDP-ovka kojoj podmeću lažnu snimku u mini bikiniju

Sanja Radolović (37) rodila se u Puli, završila je Fakultet ekonomije i turizma, ima doktorat iz područja društvenih znanosti - polje ekonomije. SDP-ova je kandidatkinja za istarsku županicu, saborska zastupnica i predsjednica saborskog odbora za turizam. Netko joj je pokušao podmetnuti snimku na kojoj žena plave kose hoda i razotkriva ogrtač, insinuirajući da je to ona. No SDP-ovka kaže kako je to čista laž i da gospođica na snimci ima tetovaže, a ona ih nema