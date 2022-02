Nikola Keljanović (22), kojeg je javnost upoznala kad je uništio skupocjeni zlatni Porsche u Beogradu i time se pohvalio na svom Instagram profilu. Njega prati više od 120 tisuća. A tamo su fotografije rasipništva, gomile eura na sve strane, skupi automobili, bahaćenje... može se svega vidjeti na njegovoj Instagram stranici, ali i na stranici 'Nerad tips'.

Riječ je o zanimanju iz kockarske branše, gdje se na osnovu statističkih proračuna i analiza utakmica i ponuda kladionica, prave, na neki način, stručna predviđanja za utakmice, koja nisu zasnovana, kao što je to najčešće, na iskustvu ili intuiciji. Na toj Instagram stranici prati ga 270 tisuća ljudi, objavljuje fotografije skupocjenih automobila, za koje tvrdi da su njegovi.

Poput Mercedesa kojeg krase Swarovski kristali, Mercedes AMG G Wagon, Lamborghini i drugi...

- Publiku je privukao moj način života, brze vožnje, lake žene i novac. To je san svakog čovjeka. Do novca sam došao preko Instagrama, a lake se žene same pojavljuju. Moji su roditelji protiv ovoga što ja radim, no meni ne smetaju negativni komentari - ispričao je za Kurir.rs.

Jednom prilikom je Keljanović rekao kako mu otac ima građevinsku firmu u Njemačkoj, ali on za sebe kaže i da je "najjača kladioničarska organizacija na ovim prostorima".

S druge strane, Keljanović je i sam jednom prilikom izjavio da se njegov otac ne ponosi postupcima svog sina, a da majka nerijetko i negira da je Nikola upravo njen sin.

- Roditelji su protiv ovoga totalno, mene loši komentari ne diraju, ali oni su se potresli. Ljudi koji me loše komentiraju nemaju svoj život. Što njih briga kakav sam ja, oni ne znaju mene privatno. Mogu me osuditi samo po Instagramu. Neka oni uče, završe fakultet i nek se snađu, ja sam se snašao na drugoj strani. Kad bi bili svi imali fakultetsko obrazovanje tko bi nama radio sve ove ostale poslove - izjavio je jednom prilikom za Telegraf.rs.

Ovog bahatog momka ne sprječava da živi svojim načinom života koji često uspoređuje s onim koji živi samoprozvani kralj Instagrama Dan Bilzerian. Kada je riječ o njegovom stilu života na koji je ponosan - noćni život, žene, skupi automobili kaže da predstavlja san svakog Balkanca, kako zamišlja svoj život u budućnosti".

Ispod njegovih objava uvijek je veliki broj komentara, kako negativnih, tako i pozitivnih. Po njima se može zaključiti da se Nikoli veliki broj mladih ljudi divi i doživljava ga kao uzora, što je možda i najzabrinjavajućija posljedica njegovog životnog stila.