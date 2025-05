Tko je Tomislav Tomašević? Sin pravaša iz obitelji s 3 svećenika postao je lider zelene ljevice

Tomislav Tomašević (43) rođen je u Zagrebu 13. siječnja 1982. godine. Kako je naveo u službenoj biografiji, rano djetinjstvo provodi u zagrebačkoj četvrti Zapruđe, nakon čega se obitelj seli u Zaprešić. S 20 godina vraća se u Zagreb, gdje živi u različitim gradskim četvrtima – od Trnja preko Donjeg grada do Trešnjevke.

- Od tinejdžerskih se dana uključuje u niz ekološko-aktivističkih inicijativa i udrugu građana za zaštitu okoliša Zelenu akciju, što ujedno i trasira dobar dio njegove profesionalne karijere: briga za okoliš, društvena pravda, aktivizam mladih, politička teorija i praksa, zaštita javnih dobara i borba za ljudska prava - stoji u njegovoj biografiji.

Kroz Zelenu akciju uključuje se u međunarodni pokret mladih za održivi razvoj. S 19 godina vodi prvi veliki projekt o mladima i održivom razvoju financiran od Danske koji se provodi u 7 zemalja. Od 2003. do 2007. postaje prvi potpredsjednik, a u sljedećem mandatu i predsjednik Mreže mladih Hrvatske, krovne organizacije mladih u Hrvatskoj koja predstavlja interese mladih prema Vladi RH i drugim društvenim dionicima. Jedan je od voditelja akcije pred rezidencijom obitelji Todorić za koju su, s obzirom da se nalazi u zaštićenoj zelenoj zoni, gradske vlasti izdale lokacijsku dozvolu za “reprezentativni javni hotel”. Također, u tim je godinama jedan od pokretača inicijative 'Pravo na grad' i predvodnika velikih prosvjeda protiv devastacije i privatizacije javnog prostora Cvjetnog trga i Varšavske ulice.

Nakon završetka preddiplomskog i diplomskog studija na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, odlazi na Sveučilište u Cambridgeu zahvaljujući britanskoj stipendiji Chevening i stipendiji sveučilišta Cambridge Overseas Trust. Po završetku studija vraća se u Hrvatsku i kraće vrijeme radi u zelenoj zakladi Heinrich Boell Stiftung te nakon toga postaje voditelj programa Instituta za političku ekologiju, istraživačke organizacije koja se bavi suvremenim ekološkim promjenama iz perspektive njihovih utjecaja na društvene nejednakosti. Također, jedan od inicijatora i osnivača Zagreb je NAŠ! i član je inicijativnog odbora nacionalne političke platforme Možemo!.

Ranije je za Express pričao u odrastanju u obitelji u kojoj je otac pravaš, a stric svećenik.

- Čak i nije samo stric svećenik. I dva moja bratića s majčine strane su svećenici. Mi smo takva obitelj u kojoj smo naučili živjeti s dosta različitim političkim stavovima. Nije to lako, ali nismo jedina takva obitelj u Hrvatskoj. Znam puno ljevičara kojima su roditelji desničari, a znam i neke obrnute primjere. Formirao sam svoje stavove, testirao ih i redefinirao kroz život. Obišao sam tijekom života više od 50 zemalja na skoro svim kontinentima te sam formirao stavove o tome što je pravedan svijet, sloboda, demokracija... Svjetonazorski se moji stavovi razlikuju od stavova roditelja, ali to je život - rekao je 2021. za Express.

Na lokalnim izborima 2017. godine Zagreb je NAŠ! u koaliciji s Novom ljevicom, ORaH-om, Radničkom frontom i ZA GRAD u Skupštini Grada Zagreba osvaja 4 mandata. Prema službenim podacima nakon četiri godine mandata, Tomašević je najaktivniji zastupnik u Gradskoj skupštini, rekorder s ukupno 528 javljanja.

Član je inicijativnog odbora nacionalne političke platforme Možemo! 2019. godine. Godinu kasnije, na parlamentarnim izborima, zeleno-lijeva koalicija, koju čine Možemo! – Zagreb je NAŠ! – Nova ljevica – ORaH – Radnička fronta – ZA GRAD, osvojila je sedam saborskih mandata. Tomašević postaje saborski zastupnik. Nakon smrti Milana Bandića, na lokalnim izborima 2021. godine, osvaja gradonačelnički mandat u drugom krugu protiv Miroslava Škore i sljedeće četiri godine vodi Zagreb.

Uoči prvog kruga ovogodišnjih lokalnih izbora Tomašević je gostovao u studiju 24sata. Donosimo ključne dijelove intervjua.

Politička utakmica dijelom sadržava podmetanja. Jeste li ih očekivali u tolikoj mjeri kad ste preuzimali dužnost?

I kampanja prije četiri godine bila je vrlo prljava, u drugom krugu bilo je niz laži, dezinformacija i kleveta, tako da sam na neki način na to već i navikao. Trebalo je hrabrosti da se preuzme upravljanje gradom nakon čovjeka koji je bio više od 20 godina na vlasti i bez čijega potpisa se nije mogla zaposliti ni jedna čistačica u gradskom poduzeću, gradskoj upravi ili ustanovi te da se počisti nered koji je ostavila najkorumpiranija vlast u povijesti Zagreba. Hrabrosti sam imao tad, a imam je i dalje da nastavim čistiti taj nered te nastaviti i završiti sve projekte koje smo započeli - od Centra za gospodarenje otpadom, Jarunskog mosta, maksimirskog stadiona, Kongresnog centra, pa do projekta Zagreb, odnosno vodoopskrbe i odvodnje.

Kažete da u prošlosti ništa nije prolazilo bez potpisa gradonačelnika. Protukandidati vas prozivaju da ste trebali znati za slučaj Hipodrom. U Upravnom vijeću Ustanove za upravljanje sportskim objektima sjede vaši ljudi.

Ustanova za upravljanje sportskim objektima jedna je od 340 gradskih ustanova koje imaju svoj bankovni račun i ravnatelja ili ravnateljicu i svoje Upravno vijeće. Upravo ja sam ukinuo ovaj potpis za čistačice u Zagrebačkom holdingu. Zapošljavanja idu bez mene. U mome mandatu, kako bi se smanjila mogućnost korupcije, uvedena je apsolutna transparentnost financijskih transakcija. Ta ustanova, kao i sve ostale, od početka 2024. svaki mjesec objavljuje sve transakcije koje idu s njihova računa. Moja dužnost je da osiguram da sustav funkcionira, da se jasno zna tko je odgovoran. Upravno vijeće je odgovorno za postavljanje ravnatelja, koji je pak odgovoran za funkcioniranje ustanove, a postoje i službe. Postoji jasna hijerarhija i rekao sam već što mislim o tome. O ravnatelju koji je uhićen, prema informacijama koje imam, vjerujem da nije ukrao novac, ali apsolutno podržavam da se sve raščisti do kraja i istraži. Ako je itko ukrao jedan euro gradskog novca, apsolutno podržavam da za to odgovara.

Nadam da će mi građani dati povjerenje da završim započete projekte: Paromlin, koji je desetljećima bio ruglo 200 metara udaljeno od Ureda gradonačelnika, bazen Špansko, prvi na zapadu grada, Sarajevsku, prvo proširenje tramvajske mreže nakon 20 godina, Heinzelovu, drugo proširenje tramvajske mreže, završiti Branimirovu i Kolakovu na istoku grada, zatim Medpotoki, da konačno imamo taj podvožnjak na zapadu grada kako bi se rasteretile Samoborska i Bolonja. Ista stvar je s Jarunskim mostom koji se obećava 40 godina, Kongresni centar smo predstavili prije tjedan dana. Predstavili smo uslugu javnih bicikala i njih 2000 će početi funkcionirati od kolovoza na 180 stanica u gradu. Bit će to subvencionirana usluga tako da će se za 30 eura godišnje, odnosno pet eura mjesečno moći koristiti bicikli neograničeno. Maksimirski stadion smo riješili, počinje gradnja Kranjčevićeve, koja će biti gotova do kraja 2026. godine, a onda se može sušiti stari stadion na Maksimiru i izgraditi novi do 2028. Gušt mi je realizirati projekte na koje građani čekaju desetljećima.

Sigurno ste svjesni da ste napravili neke pogreške. S današnjim iskustvom, što biste drugačije učinili?

Nemoguće je ne napraviti pogreške. Mogli smo na početku bolje izabrati upravu Holdinga. Kad sam vidio da stvari ne funkcioniraju, nisam čekao i stavljao probleme pod tepih, nego smo smijenili upravu i izabrali novu, Ponosan sam da zagrebački Holding treću godinu zaredom posluje pozitivno i da je prepolovljen dug prema bankama uz povećane investicije, a da se nisu povećale cijene usluga unatoč inflaciji.

Zatvaranje Jakuševca je predizborno obećanje koje niste ispunili i to ste priznali da nećete moći 2023. Rekli ste da ćete taj posao dovršiti u drugome mandatu. Koliko je to realno? Za gradnju Centra za gospodarenje otpadom u Resniku nemate lokacijsku dozvolu, a sve bi trebalo biti gotovo 2028.

Realno je. Mora biti. Da biste dobili lokacijsku dozvolu, treba Ministarstvo prihvatiti studiju na okoliš koja je napravljena.

U slučaju pobjede, kako biste saželi svoju političku viziju Zagreba za iduće četiri godine?

Kapitalni projekti koje sam najavio ići će dalje. Nastavit ćemo s unapređenjem javnog prijevoza kupovinom tramvaja, proširenjem tramvajske mreže, kupovinom električnih autobusa, povećanjem broja vozača... Isto tako ćemo proširivati grupe ljudi koji imaju besplatni javni prijevoz, odnosno financiran iz gradskog proračuna, kao što smo to napravili za sve mlađe od 18 godina i starije od 65. Sljedeći korak bi vjerojatno bili studenti. Moja vizija Zagreba jest, naravno, grad koji je zelen, zanimljiv, ali ono što je ključna stvar je da imamo grad gdje u svom kvartu možete dobiti zdravstvene i obrazovne usluge te zanimljive kulturne sadržaje te da ima mjesta u vrtićima.

Koja je vaša poruka biračima?

Nadam se da će nam dati povjerenje za još jedan mandat da završimo započeto, da nastavimo čistiti nered koji smo naslijedili. Naravno da ćemo to uvijek raditi u suradnji s građanima.