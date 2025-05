Tko je uništio kanjon Zrmanje? Poduzetnik, obavještajac i sudac sad su na meti DORH-a

Nadležno Državno odvjetništvo sljedeći tjedan, vjerojatno već u ponedjeljak, otvorit će predmet o slučaju bespravne gradnje i devastacije Zrmanje koju su otkrila 24sata. To su nam neslužbeno potvrdili. Državno odvjetništvo ne bavi se svakom bespravnom gradnjom, ali goni one koji su gradili u zaštićenom području. Zakonom je propisano da je za to kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora.

