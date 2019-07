Tko je Ursula von der Leyen - Prva žena na čelu EU komisije

Njemačka demokršćanka Ursula von der Leyen, koju je Europsko vijeće u utorak predložilo za funkciju predsjednice Europske komisije, političarka je s bogatim iskustvom na čelu nekoliko njemačkih ministarstava, a rođena je i u političkoj obitelji: njezin otac je bio poznati političar Ernst Albrecht.

Ursula Gertrud von der Leyen se dolaskom na čelo Europske komisije zapravo vraća u središte Europske unije. Naime, njemačka političarka je rođena 1958. upravo u Bruxellesu, gdje je njezin otac, kasniji premijer savezne pokrajine Donja Saska Ernst Albrecht, obnašao visoke funkcije u Europskoj ekonomskoj zajednici i Europskoj zajednici, pretečama Europske unije. Von der Leyen je u Bruxellesu provela prvih 13 godina svog života

Strah od RAF-a

Od 1977. do 1980. studirala je ekonomiju na uglednoj London School of Economics. U Londonu je, zbog straha od terorista Frakcije Crvene Armije (RAF), koji su u to vrijeme prijetili njemačkim političarima i članovima obitelji, studirala pod lažnim imenom Rose Ladson.

Nakon povratka u Njemačku, buduća ministrica studirala je medicinu nakon čega je doktorirala i specijalizirala ginekologiju. 2015. su se pojavile optužbe da je von der Leyen prepisala veći dio svog doktorata. Nakon istrage Sveučilišta u Hannoveru zaključeno je da doktorat „sadrži greške“, ali je odlučeno da Von der Leyen smije zadržati doktorsku titulu.

1986. Ursula Albrecht se udaje za liječnika i potomka poznate obitelji tekstilnih industrijalaca, Heika von der Leyena s kojim ima sedmero djece.

Kasni ulazak u politiku

Politici se posvetila relativno kasno: članicom Kršćansko-demokratske zajednice (CDU) postala je tek 1990., a u pokrajinsku politiku je ušla krajem devedesetih. Na saveznu političku scenu je došla 2005. kada ju je novopečena kancelarka Angela Merkel dovela na mjestu ministrice obitelji. U drugom kabinetu Merkel, Von der Leyen je obnašala mjesto ministrice rada, a 2013. je preuzela ministarstvo obrane.

Na čelu ministarstva obrane, konzervativni krugovi su joj predbacivali nedovoljnu bliskost samim postrojbama te prespori preustroj Bundeswehra. Ministarstvo obrane trenutno potresaju skandali oko preplaćenih savjetničkih honorara, a sama ministrica je već nekoliko puta svjedočila pred parlamentarnim istražnim povjerenstvom.

Štićenica Angele Merkel

Von der Leyen slovi kao prisna suradnica Angele Merkel, a neko vrijeme se nalazila i u igri za glavnu tajnicu CDU-a. Konzervativnim krugovima je bila trn u oku i zbog svoje podrške izbjegličkoj politici Angele Merkel. Sama obitelj Von der Leyen je kod kuće primila jednog izbjeglicu iz Sirije.

Analitičari ju zbog dobrog poznavanja sva tri glavna EU jezika i iskustva u NATO-u smatraju podobnom kandidatkinjom za mjesto čelnice Europske komisije.

(tob)