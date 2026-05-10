Tko koga sve ubija u Africi? Veliki pregled užasnih sukoba koji nikog u Europi ne zanimaju
Novi Express donosi priču o afričkim ratovima: na cijelom kontinentu bukte sukobi u kojima sudjeluju nacionalne vlade, Kina i zapadne zemlje preko privatnih vojnih tvrtki. O njima se u Europi ne piše...
Afrika se suočava s eskalirajućim sukobima i strukturnom nestabilnošću, s kritičnim žarištima u Sudanu, Demokratskoj Republici Kongo (DRK) i rogu Afrike, uz porast aktivnosti Islamske države u Sahelu. U Sudanu se od travnja 2023. godine vodi intenzivan građanski rat između vojske i paravojnih snaga, a to je prouzročilo golemu humanitarnu krizu i raseljavanje milijuna ljudi. Istovremeno, u regiji Velikih jezera, posebice u istočnom dijelu Demokratske Republike Kongo, nasilje i dalje eskalira zbog djelovanja pobunjeničkih skupina. U regiji Sahel (posebno Mali, Burkina Faso i Niger) bilježi se znatan porast aktivnosti militantnih skupina koje destabiliziraju lokalne vlade. Slični izazovi prisutni su i u Nigeriji, gdje se vlasti bore s pobunama na sjeveroistoku i raširenim nasiljem naoružanih skupina. Svi ovi sukobi imaju slične korijene, kontrola nad resursima, a financiranje oružanih skupina često ovisi o ilegalnoj trgovini. Dodatnu eskalaciju predstavljaju strani akteri. Uključivanje vanjskih aktera i privatnih vojnih tvrtki dodatno usložnjava napore za postizanje trajnog mira.