Iva Tomić, glavna ekonomistica HUP-a, gostovala je na N1 te se osvrnula na saborsku sjednicu, na Odboru za financije predsjednica tog odbora, HDZ-ova zastupnica Grozdana Perić, kritičare prijedloga Nacionalnog plana oporavka i otpornosti optužila da “ne vole Hrvatsku” prenosi Nacional.

- Raspravljali smo o dokumentu, vrlo važnom u ovom trenutku - opisala je Tomić okolnosti u kojima se dogodio incident.

- Tek njegov sažetak je dan na uvid javnosti. Raspravljalo se na odboru u Saboru, došlo je do nekih kritika, do prijedloga da u neke stvari trebale biti drugačije i proceduralno i sadržajno, i onda je gospođa Perić na neki način to shvatila, ne znam kako niti zašto, kao uvredu državi - objasnila je.

U vezi spomenutog Plana, odnosno o sredstava iz EU-a, kazala je da nije najbolji način ići ulaganjem samo 30 posto u privatni sektor, kako je rekao premijer.

- Kad radite sufinanciranje iz EU sredstava za privatni sektor, to može biti samo određeni postotak. Mi smo u HUP-u pripremili neke projekte u iznosu od 23 milijarde kuna, koje bi trebale biti financirane iz EU sredstava. A to za sobom povlači još 35 milijardi kuna koje privatni sektor mora dodati sam. Možete zamisliti što bi to značilo po zapošljavanje i gospodarski rast - rekla je.

Istaknula je da je tu riječ o tranziciji ekonomije u zelenu i digitalnu ekonomiju, što mnogi poslovni subjekti nisu u stanju sami izgurati.

Marijana Puljak predsjednica liberalne stranke Pametno, cijelu situaciju komentirala je na svom Facebook profilu.

Objavu prenosimo u cijelosti.

" Apsolutno neprimjereno ponašanje predsjednice saborskog Odbora za financije, Grozdane Perić, HDZ, koja je maloprije grubo prekinula i završila sjednicu Odbora s temom Nacionalnog plana oporavka i otpornosti bez da su svi članovi Odbora završili svoja izlaganja i dali svoje mišljenje. Kritike Nacionalnog plana oporavka osim mene iznijeli su i vanjski članovi odbora, Vuk Vukoviću ime Ekonomskog savjeta UGP-a, Iva Tomić u ime Hrvatske udruge poslodavaca, prof. Josip Tica. Da bi na kraju predsjednica odbora u svom izlaganju rekla kako svi koji kritiziraju Nacionalni plan i projekte koji se njime financiraju ne vole Hrvatsku. ????? Pa dobro hoćete li više prestati s tom komunikacijom kako svi oni koji kritiziraju poteze Vlade, kritiziraju HDZ, rade to zato jer ne vole svoju zemlju. Prestanite isti čas! Ja volim svoju zemlju! I ne trebam to Vama dokazivati gospođo Perić.

"Plan oporavka je loš plan, nije donesen u suradnji sa socijalnim partnerima, udrugama poslodavaca i sindikatima"

Upravo zato što volim svoju zemlju i što želim da bude zemlja sretnih i zadovoljnih ljudi borim se da nam svima bude bolje te kritiziram loše poteze vlasti i predlažem rješenja. Da me nije briga ne bi ni kritizirala i nastojala popraviti loše stvari. Nacionalni plan oporavka i otpornosti je loš plan! Ono što smo vidjeli od njega, jer dobili smo samo skicu nacrta. Nije donesen u suradnji sa socijalnim partnerima, udrugama poslodavaca, sindikatima. Zato je ovo Plenkovićev plan, a ne Nacionalni plan. 49 milijardi kuna usipa u javni sektor, a znamo gdje nas je doveo Sanaderov plan infrastrukturnih projekata iz 2003. godine, potonuli smo najbrže od svih u Europi u krizi 2008. i iz krize se najduže vraćali. Ulaganje u javni sektor nije nikakva garancija oporavka gospodarstva. Tekuća proračunska potrošnja ne generira gospodarski rast. Hvale se da ćemo dobiti najviše sredstava u odnosu na BDP od svih EU zemalja. Pa ljudi moji, to je zato što smo najgori u Europi! Najgori! Covid kriza nas je najviše pogodila jer nam je gospodarstvo nikakvo i treba nam najviše sredstava da bi se oporavili. Tko je lud da se time hvali? Sredstva su dobrodošla, al ja bi rađe živjela u zemlji koja je razvijena kao Danska i kojoj ne trebaju tolika sredstva.

JA VOLIM HRVATSKU, ALI NE VOLIM ŠTO OVA VLAST OD NJE RADI!" napisala je Puljak.

Tko je HDZ-ovka koja svakoga tko se drzne kritizirati Vladin plan etiketira da ne voli Hrvatsku?

Grozdana Perić rodila se 1961. godine u Zadru. Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Bila je pročelnica za financije u Zadru, a u Sabor ulazi 2016. godine. Usred afere Agrokor HDZ je gura u istražno povjerenstvo za taj slučaj. Članica je Odbora za gospodarstvo, Odbora za ravnopravnost spolova, Odbora za međuparlamentarnu suradnju i Nadzornog odbora Financijske agencije iz reda zastupnika.

Predsjednica je Povjerenstva za fiskalnu politiku i zamjenica člana u još dva odbora. Članica je i u dvije međuparlamentarne skupine prijateljstva, onih između Hrvatske i Litve te između Hrvatske i Slovačke.

Plaća id 18 tisuća kuna, kuća u Zadru, vikendice, čamac

Prema imovinskoj kartici ima neto plaću od 18 tisuća kuna i naknadu u visini od 1500 kuna.

Navela je i dva kredita od ukupno 70.000 kuna i ušteđevinu od 20 tisuća kuna.

Ima kuću u Zadru čija površina zajedno sa okućnicom iznosi 572 kvadrata i procijenila ju je na 523.600 kuna. Zajedno sa suprugom, za kojeg je navela da prima plaću od 9120 kuna, ima i dvije vikendice, jednu u Lici vrijednu 247.600 kuna, a drugu na Dugom Otoku procijenjenu na milijun kuna.

Imaju i dva auta, svaki vrijedan 100 tisuća kuna i čamac od sedam tisuća kuna.