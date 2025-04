TKO LAŽE?! Gliser je mogao isploviti! Imamo dokument! Frane bi imao šansu za život

Taj dan kad je život izgubio Frano Borovina, tog 23. ožujka, puhalo je jugo do 22 čvora, a to odgovara stanju mora od 5 do 6, odnosno valovima do četiri metra. Pri nabavi brzih medicinskih brodova u tehničkim specifikacijama na natječaju objavljenom sredinom 2020. godine stoji: “Brodica mora biti projektirana na način da je u mogućnosti obavljati poslove traganja i spašavanja na gornjoj granici stanja mora 6 (značajne valne visine 4 - 6 m), pri brzini od 15 čvorova. Navedeno uključuje plovidbu na navedenom stanju mora u svim smjerovima plovidbe u odnosu na valove te mogućnost tegljenja”.

Kad je tih šest brodica za hitni medicinski transport isporučeno, a plaćene su 10,1 milijun eura, svi su ponavljali ove brojke hvaleći se njihovom nepotopivošću, realizacijom “zlatnog sata” i vrhunskim maritimnim sposobnostima navedenih plovila. U slučaju nesretnog 26-godišnjaka, kojega je s Lastova trebalo hitno transportirati u Dubrovnik, pokazalo se da su nam - lagali.

Tko laže?!

- Odavno smo nezadovoljni kompletnim sustavom hitne pomoći. Stvari nisu dobro organizirane od početka i sad nam se događa to što se događa. Čovjek je izgubio život, zašto mi još gledamo takve stvari? Međutim, i dalje se ništa ne radi. Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević je tolike godine u sustavu i, slobodno mogu reći, toliko je zla napravila u organizaciji. Oni su nama pokazivali što sve mogu te brodice, prevrtati se i ostalo, a pokazalo se da je sustav loš. Zašto je ta brodica u Dubrovniku? Ne možemo se hvaliti nečim što nemamo. Hrvatska je kao država svakom čovjeku dužna osigurati ‘zlatni sat.’ Mi to ovom mladom čovjeku nismo osigurali. I sad, da se barem netko ispričao i iz moralnih razloga, ali ništa. Mi smo Vladi govorili da moraju promijeniti osobu koja nije u stanju organizirati službu. Mi smo godinama upozoravali na probleme i predlagali rješenja. Sustav mora biti jednako dobar za sve. Zgrozili smo se s ovim što se dogodilo mladiću. Ako medicinski helikopter ne može poletjeti, čemu onda ta služba. Imamo odličnu situaciju s vojskom. Njih nitko nije zvao. Tvrde da jesu, ali u ovom slučaju ja vjerujem vojsci, njima se propusti ne događaju - kaže nam Danijel Šota, predsjednik Hrvatske udruge djelatnika hitne medicinske pomoći i predsjednik Hrvatskog sindikata hitne medicine.

Kako su pričali o famoznim brodicama

A ovako su nam govorili o tim famoznim brodicama.

Luka Lulić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije, 4. travnja 2023. godine: “Njegove performanse su zaista vrhunske i rijetko viđene. On je neophodan za naš kvalitetan rad, za ostvarenje medicinskih standarda ‘zlatnog sata’. Stanovništvo otoka sad može mirno spavati jer ovaj brod može i po najgorim vremenskim uvjetima obaviti svoju zadaću”. Dvije godine kasnije: “Moja tadašnja izjava odnosila se na širi dubrovački akvatorij do Elafita i Mljeta. jer do njih brod stiže brzo, tu može voziti maksimalnom brzinom. Kad izlazi na otvoreno more, ide sporije, a posebno po teškim uvjetima”.

Netko mora odgovarati

Maja Grba-Bujević, 4. kolovoza 2023. godine: “Brodica jamči hitnim pacijentima s otoka i iz cestovno nedostupnih priobalnih mjesta zbrinjavanje unutar ‘zlatnog sata’ i povećava im šanse za preživljavanje od 30 do 50 posto”. Iz Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu 25. ožujka ove godine kažu: “Nažalost, u određenim vremenskim uvjetima, poput orkanskog nevremena, korištenje brzih brodica namijenjenih zbrinjavanju životno ugroženih pacijenata može biti ograničeno u skladu s protokolima i pravilima o sigurnoj plovidbi”.

Bivši ministar zdravlja Vili Beroš na tu temu je 15. studenoga 2023. rekao: “Flota od šest brzih brodica hitne pomorske medicinske službe značajan je iskorak u našem javnom zdravstvenom sustavu. I tu naš posao ne staje”. Jer, dodao je: “Zdravlje je prvo”.

Zakazalo je sve

Šota je u ovom slučaju jasan - netko mora biti odgovoran.

- Vi što god pitate Maju Grbu-Bujević, ona kaže da za to nije nadležna, da su odgovorni županijski zavodi. Pa čemu onda postoji krovna organizacija ako nema kompetenciju. Sad se dogodilo ovo na Lastovu, prije toga jednog našeg su pet sati vozili iz Raba u Rijeku. Nažalost, i on je preminuo. Koliko ljudi treba umrijeti da ti shvatiš da nisi više za taj posao jer ne znaš organizirati službu. Beroš je vidio naše prijedloge novoga zakona, a nova ministrica ne želi čuti. Dvije godine je radna skupina radila na tome. Zvali smo kolege iz Njemačke, Italije i Engleske, a za njih ne žele čuti. Kažu nam, mi imamo svoj sustav, mi ćemo po svom. I to traje već godinama - kaže nam Šota.

Nema helikoptera koji ne može letjeti noću

O tome kakva je pak hitna medicinska helikopterska služba koju smo na sedam godina unajmili od Talijana i Španjolaca za 62 milijuna eura govori nam Mladen Turaček, predsjednik udruge HELP. Kaže kako je potrebno napraviti reviziju svih službi u Hrvatskoj.

- U slučaju ovoga mladića s Lastova zakazalo je sve, ne samo helikopteri, od liječenja do organizacije prijevoza u bolnicu. Nema helikoptera koji ne može letjeti po noći, to su besmislice. Sustav helikopterske službe u Hrvatskoj postavljen je radi dojma, a ne radi efikasnosti. Mi smo, slikovito rečeno, za trošnu kuću kupili najmoderniji namještaj. Drugim riječima, mi za te helikoptere koji 60 posto svijeta koristi za tu svrhu nismo pripremili baze ni bolnice da bi bili efikasni kao što bi trebalo. Nemamo infrastrukturu. Da biste vi očekivali rezultate od liječnika i pilota, vi morate na pravome mjestu imati baze i helidrome. Noću mora imati vidljivo sigurno mjesto za sletjeti i ne mogu letjeti ako je niska naoblaka. Može podnijeti, kako su mi rekli iz AirBusa, koji ih je i proizveo, i 50 čvorova vjetra. Ministarstvo je za njihovu bazu odredilo međunarodne luke, a to je pogrešno zbog komercijalnih letova koji imaju svoj raspored. Oni moraju biti na mjestu gdje ima najviše povoljnih vremenskih perioda. I što je još gore, iz Zavoda za hitnu medicinu kažu kako će verifikaciju baza napraviti za sedam godina, kad završi pilot projekt. To je nedopustivo. Hitna je živi organizam i treba reagirati odmah. Tražili smo sastanak s ministricom Hrstić, a ona je rekla da joj je iz Zavoda za hitnu medicinu rečeno da sve funkcionira - zaključuje Turaček.