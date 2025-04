Tko ode u mirovinu pet godina ranije, dobit će na kraju 22 tisuće eura više primanja...

Ukidanje umanjenja mirovine s navršenih 70 godina za umirovljenike koji su se odlučili za odlazak u prijevremenu mirovinu korak je u krivom smjeru jer izaziva dodatne fiskalne troškove i ohrabruje raniji izlazak s tržišta rada, rekao je Danijel Nestić, stručnjak za mirovinski sustav s Ekonomskog instituta Zagreb, za Poslovni Dnevnik.

Ovisno o tome kada su se umirovili, onima koji su pet godina ranije otišli u mirovinu, penalizacija im trenutačno reže čak od 9 do 20 posto iznosa. No to bi se uskoro moglo promijeniti!



Kad novi zakon stupi na snagu, oko 120 tisuća prijevremenih umirovljenika starijih od 70 godina mogli bi dobiti povišicu od prosječno 55 eura mjesečno.

Ekonomist Danijel Nestić poručuje da ukidanje penalizacije nije dobro rješenje jer potiče ljude da ranije napuste tržište rada. Umjesto toga, predlaže povećanje umanjenja sa 0,2 na 0,3 posto po svakom mjesecu ranijeg umirovljenja.

S takvim rezom, prijevremena mirovina bila bi čak 18 posto manja u pet godina, što bi je učinilo financijski manje privlačnom od redovne mirovine sa 65 godina.

Demografske projekcije pokazuju da će od svih osoba u dobi od 60 godina, njih 86,7 posto doživjeti 70 godina. Nestić navodi kako je za 70-godišnju osobu očekivano trajanje života u Hrvatskoj 14,3 godine.