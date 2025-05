Tko osvoji Trumpa, dobiva rat u Ukrajini: 'On neće blefirati'

Prava bitka u ukrajinskom ratu trenutno se ne vodi na nebu iznad Kijeva ili Dnjepra, gdje su se ruski napadi značajno pojačali posljednjih dana. Odgovorili su i Ukrajinci svojim dronovima, napali i ciljeve na Crnome moru, no sve to spada u "dnevni ritam". Prava ofenziva, u ovoj trećoj godini jednog od najkrvavijih europskih ratova, vodi se na diplomatskoj fronti, javnoj i tajnoj.

Obje strane trude se kao saveznika imati američkog predsjednika Donalda Trumpa. On je i u svojoj predsjedničkoj kampanji najavljivao kako će upravo on biti taj koji će sklopiti mir između Rusa i Ukrajinaca. No zbog Trumpova mentaliteta, ali i psihološko-diplomatskih igara ruskog predsjednika Vladimira Putina, prvi čovjek SAD-a počeo je polako ali sigurno gubiti živce.

Zato bi njegov telefonski razgovor s Putinom, s kojim se trebao čuti tijekom ponedjeljka, mogao biti od ključne važnosti upravo za bolju poziciju u pregovorima.

Naime, i Moskva i Kijev se natječu kako bi pokazali da je druga strana prava prepreka miru, nadajući se da će, barem na neko vrijeme, promijeniti Trumpovo promjenjivo mišljenje u svoju korist. Europski dužnosnici također su najavili kako će razgovarati s Trumpom prije njegova razgovora s Putinom. I oni su, naime, zabrinuti da bi Trumpov stav o sukobu mogao biti oblikovan time s kim će posljednji put razgovarati.

- Trump je do sada pokazao da ne govori u rukavicama. Znaju svi dobro tko je i što je, da je na čelu najmoćnije zemlje svijeta. Zato mu svi titraju i s njim razgovaraju tako - rekao nam je vojni analitičar i stručnjak za Rusiju Marinko Ogorec.

Na pitanje što bi telefonski razgovor Trumpa i Putina mogao riješiti kaže kako je sve otvoreno, no da mi to nikad nećemo doznati.

Pojasnio je kako je apsolutno dobro da se razgovara o prekidu rata, pogotovo da su iznova pokrenuti direktni pregovori između Rusije i Ukrajine. Pohvalio je i veliku razmjenu zarobljenika, što je "velika gesta s obje strane".

- Ovo sve može dovesti do toga da dođe do pregovora na jednoj višoj razini. Trump je bio jasan kad je rekao da rat neće stati dok se on i Putin ne dogovore i to je činjenica. On je menadžer i želi sve riješiti brzo i po kratkom postupku - rekao je Ogorec i pojasnio kako je Trumpova prijetnja o povlačenju iz pregovora bila stvarna.

- To je taktiziranje, no on bi se zbilja povukao. On je direktan u tim pitanjima - kaže Ogorec.