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Tko su Hrvati na popisu opasnih bjegunaca? Kovrđavi je ubio djeda, Drmića traže zbog droge

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 5 min
Tko su Hrvati na popisu opasnih bjegunaca? Kovrđavi je ubio djeda, Drmića traže zbog droge
Foto: eumostwanted.eu
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Vladimir Vaclavek ubio je djeda, a i dalje izaziva strah kod mještana Ogulina. Tomislav Drmić je 2025. pobjegao policiji u BiH tik prije nego su ga priveli

Vladimir Vaclavek, poznat pod nadimkom Kovrđavi, već se gotovo 25 godina nalazi u bijegu zbog sumnje da je kriv za jedno od najbrutalnijih ubojstava u novijoj hrvatskoj kriminalističkoj povijesti. Njegovo ime danas se nalazi na popisu EU Most Wanted, koji vodi Europska mreža timova za aktivno traženje bjegunaca (ENFAST) uz potporu Europola.

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Komentari 14
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