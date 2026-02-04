Nije jasno zašto je liječnik Nikolić Epsteinu slao linkove na zagrebačke modne agencije i modele. 'Sve izgledaju vrlo hrvatski', pisao mu je u mailu 2014. godine
Tko su Hrvati u Epstein files? Doktor Nikolić mu je slao popis manekenki, zvao ga i na more
Sa cijelom tom pričom imam veze koliko i s putem na Mjesec. Ne poznajem nikog od tih ljudi - ni Borisa Nikolića, a pogotovo ne Epsteina, kratko je za 24sata kazala Tihana Harapin-Zalepugin, vlasnica Talia Modela, agencije za manekene i fotomodele. Ta se agencija, uz još jednu - Midikenn Model Management, spominje u ovih dana objavljenim Epstein dokumentima koji su "zdrmali" Ameriku. Harapin-Zalepugin se jasno ograđuje od svih insinuacija.
