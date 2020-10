Tko su 'Ponosni momci' koje Trump spominje? Sebe nazivaju 'šovinistima' i često su nasilni

'Ne znam tko su Ponosni momci', rekao je Trump spomenuvši u srijedu tu manju nacionalističku skupinu koju je u debati s demokratskim kandidatom Joeom Bidenom pozvao da 'bude pripravna'

<p>Mogu samo reći da se Proud Boysi trebaju povući i pustiti policiju neka radi svoj posao, dodao je <strong>Donald Trump</strong> u srijedu u debati s demokratskim kandidatom Joeom Bidenom, trudeći se očito da smiri polemiku koju je potaknula njegova izjava. </p><p>Zatim je pozvao Ponosne momke da se "povuku i budu pripravni" (Stand Back, Stand By). Očito oduševljena predsjednikovim riječima, paravojna skupina je odmah prihvatila slogan i na društvenim mrežama objavila logo s natpisom "Stand Back, Stand By".</p><p>Naravno, svima je jasno da Trump jako dobro zna tko su 'Proud Boysi'. Ono što je uznemirujuće i opasno je što je u debati odbio javno ih osuditi ih za poticanje prosvjeda diljem zemlje.</p><p>Prvo je muljao da ne zna tko su da bi rekao da nasilje ne izaziva desnica, već ljevica.</p><p>No onda im je ipak rekao da se povuku. </p><h2>Tko su Proud Boysi?</h2><p>Ponosni dječaci, inače krajnji desničari poznati su po nasilnim sukobima s neistomišljenicima, a američki stručnjaci za sigurnost upozoravaju da se radi o bijelim 'supremacistima', piše <a href="https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2020/09/30/who-proud-boys-group-mentioned-debate-has-violent-history/5868406002/" target="_blank">USA Today</a>.</p><p>'Ponosni dječaci' katapultirani su u prvi plan u prvoj TV debati koju je Trump vodio s Bidenom, kada je predsjednik SAD-a izbjegao priliku da ih osudi.</p><p>To zabrinjava Amy Cooter, višu predavačicu sa Sveučilišta Vanderbilt koja proučava nacionalizam, rasu i etničku pripadnost. <br/> Cooter je u srijedu za USA Today rekla se Ponosni dječaci udružuju s otvoreno rasističkim figurama, nabavljaju sve više oružja i miješaju se s drugim desničarskim skupinama.</p><p>Ponosni dječaci javno poriču da podržavaju nadmoć bijelaca i predstavljaju se kao protuteža slabo organiziranog antifašističkog pokreta poznatog kao Antifa, rekla je Cooter.</p><p>Skupinu je 2016. osnovao godine suosnivač Vice Media Gavin McInnes, a sebe su u to vrijeme opisali kao politički nekorektan muški klub za 'zapadne šoviniste'.</p><p>Trenutačni čelnik Ponosnih dječaka Enrique Tarrio, koji je Afrokubanac, kaže da grupa ima 'dugogodišnje propise koji zabranjuju rasističke, bijele supremacijske ili nasilne aktivnosti', napisao je Ronald D. Coleman u mailu USA Today-u. Coleman je rekao da je glasnogovornik Ponosnih dječaka.</p><p>- Ne zanima nas koje ste boje ili kakva je vaša obiteljska pozadina ... ako volite Ameriku ... smatramo vas bratom - rekao je Tarrio u pisanoj izjavi preko Colemana. Naša grupa osuđuje rasizam, fašizam, komunizam i socijalizam, kažu u priopćenju.</p><p>Ponosni dečki su poznati i po svojoj 'antimuslimanskoj i mizoginoj retorici', prema The Legal Poverty Law Center, pravnoj organizaciji koja je okarakterizirala Ponosne dječake kao grupu u kojoj se promovira govor mržnje. Već godinama upozoravaju na nasilne metode ove skupine ljudi.</p><p>'Dječaci' postaju sve vidljiviji kada je u SAD-u došlo do trajnih socijalnih nemira jer su njihove demonstracije često prelazile u borbe i nasilje. Kada su se Ponosni dječaci u kolovozu sastali s protuprosvjednicima u Kalamazoou u Michiganu, napetost je prerasla u nasilje među koje su trebali intervenirati policajci.</p><p>Prošlog vikenda u Portlandu u Oregonu stotine ljudi - deseci od njih u militariziranim oklopima - okupili su se na skupu koji su organizirali Ponosni dječaci. Iako je bilo rečeno da je skup završio bez ozbiljnog nasilja, snimke pokazuju da je došlo do tučnjave.</p><p>Skupinom i dalje dominiraju bijelci, navodno imaju oko 5000 članova, ali čini se kako se barem javno pokušavaju odvojiti od neonacističkih skupina.</p><p>Nasilje je ugrađeno u sam DNK grupe. Postoje četiri razine članstva, počevši od glasnog izgovaranja prozapadnjačkog vjerovanja, a zatim prelaska na višu razinu do tetovaže Ponosnih dječaka. Nekada je najviša razina bila rezervirana za one koji se u ime grupe uključuju u nasilje.</p><p>Izvori financiranja grupe i dalje su mutni. Činilo se da su u jednom trenutku članovi plaćali 20 dolara mjesečno, rekla je Megan Squire, profesorica sa sveučilišta Elon u Sjevernoj Karolini koja putem interneta prati ekstremističke skupine. Postoji značajno preklapanje njihovog članstva s neonacističkim skupinama, rekla je.</p>