Tko su žrtve? Djeca, poznata kuharica, konobari, političari...

Šri Lanka je duboko potresena nakon nekoliko terorističkih napada tijekom Uskrsa u kojima je poginulo najmanje 290 ljudi. Teroristi su napali crkve i hotele u gradovima Colombo, Negombo i Batticaoli, a kako su izvijestile tamošnje sigurnosne službe većina poginulih imaju državljanstvo Šri Lanke.

POGLEDAJTE VIDEO:

Foto: DINUKA LIYANAWATTE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Vlada je privremeno ograničila i pristup društvenim mrežama kako bi se spriječilo što manje krivih informacija, ali za sada je poznato kako među poginulima ima i Britanaca, Indijaca, Danaca i Kineza.

Među poginulima je i poznata kuharica sa Šri Lanke Shantha Mayadunne. Ona je bila jedna od prvih identificiranih žrtava, a samo nekoliko sati prije eksplozije njena kćer Nisanga objavila je zajedničku sliku obitelji tijekom doručka u hotelu u Colombu.

U napadu su poginule i Shantha i Nisanga, potvrdila je obitelj dodajući da "nikakve riječi ne mogu opisati bol koju trenutno osjećaju."

Yesterday we lost my beautiful aunty Shantha Mayadunne (3rd from right) and cousin Nisanga Mayadunne (furthest right) to...

U napadu poginulo je i troje djece danskog milijardera Andersa Holcha Povlsena. Obitelj je bila na Šri Lanki na odmoru, potvrdio je glasnogovornik Povlsenovih kompanija Bestseller i ASOS.

Nekoliko dana prije napada, jedno od njegove djece podijelilo je fotografiju obitelji sa Šri Lanke.

Među poginulima su i četiri djelatnika Cinnamon Grand Hotela koji su radili kao konobari u restoranu, potvrdili su iz samog hotela. Identificirani su samo kao Shantha, Sanjeewani, Ibrahim i Nisthar.

Foto: ATHIT PERAWONGMETHA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Bilo je radno jutro. Nedjeljom ujutro uvijek imamo gužvu u našem restoranu. Bili su konobari, a jedan od njih radio je za pultom - dodali su iz hotela.

Foto: DINUKA LIYANAWATTE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

U napadima su poginuli i djelatnici hotela Shangri-La u Colombu. Hotel je potvrdio da je troje djelatnika bilo teško ozlijeđeno u napadu te da su kasnije od posljedica ranjavanja i preminuli.

U istom hotelu poginulo je i pet indijskih političara iz Bangalorea, piše BBC. Dvojica od njih identificirani su kao K. G. Hanumantharayappa i M. Rangappa. Bili su članovi stranke Janata Dal, a na Šri Lanki su bili na odmoru nakon nedavnih izbora. Glavni ministar indijske savezne države Karnataka objavio je putem Twittera da je šokiran te da je obojicu političara poznavao.

External affairs Min. @SushmaSwaraj has confirmed the death of two Kannadigas,KG Hanumantharayappa and M Rangappa, in the bomb blasts in #Colombo.

I am deeply shocked at the loss of our JDS party workers, whom I know personally. We stand with their families in this hour of grief