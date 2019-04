'Od smrti me dijelilo svega 90 sekundi. Spasila me poruka...'

Kieran Arasaratnam, direktor Gandhijevog Centra za inkluzivne inovacije u poslovnoj školi 'Imperial College' u Londonu, također je bio u Colombu u vrijeme terorističkih napada. Bio je u hotelu koji je bio meta napada. Na Facebooku je detaljno opisao kako je zapravo 'prevario' smrt.

Ovo je njegovo iskustvo.

- Još jedan barbarski teroristički čin na čovječanstvo, ovaj put na uskrsnu nedjelju. Bio sam udaljen 90 sekundi od smrti. Smrt mi je pokucala na vrata, ja sam preživio, ali su mnogi izgubili živote. Ta stolica s lijeve strane je mjesto gdje sam trebao sjesti u 9 ujutro kad je bomba eksplodirala. Ja i moja obitelj u prošlosti smo tamo mnogo puta sjedili - počinje Kieran svoju priču.

Kaže da je danas živ zbog jedne poruke na WhatsAppu u 8.36 ujutro i neispravne auto trube. Kaže da je čuo za tragediju danske obitelji koja je ostala bez troje djece.

'Krvi je bilo svugdje, djecu su nosili na rukama...'

- Molim vas, imajte ih u svojim molitvama. I ja sam otac troje djece i moje srce pati zajedno s njima. Molim se Bogu da nijedan roditelj ne prolazi kroz takvu patnju - napisao je.

- Sjedimo ovdje u privremenom skloništu i gledam unatrag, te shvaćam koliko je bilo blizu. Moj je vozač krenuo na doručak i dogovorili smo se naći u 9 sati ujutro i da izađemo iz hotela u 9.30. Dok je vozač vozio prema hotelu, pokvarila mu se truba na autu pa se vratio da promijeni automobil, jer je nemoguće voziti bez trube u Šri Lanki. Zbog toga se zadržao 45 minuta. U 8.36 sati dobio sam poruku od prijatelja koji je bio u zračnoj luci i koji mi se zahvaljivao na boravku, a ja sam se našalio s njim da sada mogu i zakasniti na doručak kada više nisam na 'skandinavskom satu'. On voli doručkovati u 8.30 sati, a ja sam ljeniji pa idem oko 9 sati. U 8.55 sati otvorio sam vrata sobe kako bi se spustio na doručak. Do restorana mi treba pet minuta. No, nešto me omelo i vratio sam se u sobu da uzmem kreditnu karticu, otvorio sam zavjesu i ugasio znak 'ne uznemiravaj' kako bi mogli očistiti sobu dok sam na doručku. I tada je odjeknula eksplozija. Prvo sam pomislio da je riječ o grmljavini, ali pogledao sam van i nisam ništa vidio. Nekoliko minuta kasnije čuo se i drugi udar i tada se oglasio protupožarni alarm i zvuk za evakuaciju. Pogledao sam dolje kroz prozor i ugledao kaos. Znao sam da nešto nije u redu. Počeo sam trčati od 18. kata do prizemlja. Kad sam stigao do trećeg kata, tada sam shvatio koliko je situacija loša - krvi je bilo svugdje, djecu su nosili na rukama - totalna panika - opisao je Kieran.

'U ovakvim vremenima shvaćate koliko je život kratak'

Dodaje kako su njegove misli i molitve sa žrtvama i njihovim obiteljima.

- Moje srce je s njima. Preživio sam, ali mnogi su izgubili živote ovim bezumnim činom. Ujedinimo se i pošaljimo ljubav onima koji mrze i koji žele dijeliti. Dobio sam još jedan život - živim još jedan dan da zahvalim Bogu i sada sam još odlučniji nego ikada prije da napravim razliku u svijetu kroz obrazovanje tako da moje troje djece nikada ne moraju iskusiti ovaj osjećaj. U ovakvim vremenima shvaćate koliko je život kratak, a ponekad ni ne znamo da je smrt samo 5 minuta od vas. Ljubav je jedini iscjelitelj i put prema naprijed. Ljudi koji mrze nikada neće uspjeti preokrenuti činjenicu da će dobro uvijek pobijediti zlo, a ljubav i suosjećanje trijumfirati nad mržnjom - napisao je Kieran.

Iza napada stoji islamistički pokret NTJ

Iza napada na Šri Lanki s najmanje 290 žrtava stoji lokalni islamistički pokret National Thowheeth Jama'ath (NTJ) koji je djelovao uz pomoć međunarodne terorističke mreže, rekao je u ponedjeljak Rajitha Senaratne, glasnogovornik vlade koja će tražiti inozemnu pomoć u lovu na počinitelje, prenose agencije.

Vlasti Šri Lanke istražuju moguće veze NTJ-a sa stranim skupinama, prenosi agencija France presse.

Podsjeća da je šef šrilankanske policije Pujuth Jayasundara prije desetak dana izdao upozorenje vodstvu sigurnosnih snaga o mogućem napadu bombaša samoubojica na crkve.

- Inozemna obavještajna agencija izvijestila nas je da NTJ planira izvesti samoubilačke napade, ciljajući na istaknute crkve kao i na indijsko veleposlanstvo u Colombu - stoji u upozorenju.

NTJ je većinom nepoznata radikalna islamistička skupina iz Šri Lanke koja je prošle godine povezana s vandalizacijom budističkih spomenika.

Glasnogovornik Senaratne je u ponedjeljak rekao da je u napadu pomogla međunarodna mreža, prenosi Reuters.

- Ne vjerujemo da je ove napade izvela skupina ljudi koja je ograničena na ovu državu - rekao je i dodao kako bez inozemne pomoći napadi ne bi mogli uspjeti.

Istaknuo je da će Šri Lanka tražiti međunarodnu pomoć kako bi se otkrile te međunarodne veze.

- Obavještajni izvještaji pokazuju da su iza lokalnih terorista stajale inozemne terorističke organizacije. Predsjednik zbog toga traži pomoć drugih država - priopćio je.

Predsjednik će u ponedjeljak u ponoć proglasiti izvanredno stanje, što će policiji i vojsci dati dodatne ovlasti poput ispitivanja bez sudskog naloga.

Broj poginulih se preko noći s Uskrsa na ponedjeljak povisio na više od 290 jer je još ljudi umrlo u bolnicama od zadobivenih ozljeda, a i pronađeno je još nekoliko tijela. Policija je u sklopu istrage uhitila najmanje 24 ljudi, a sumnja se da je napad izvelo šest ili sedam bombaša samoubojica, otkrili su dužnosnici.

U eksplozijama je poginulo najmanje 35 stranaca, a još 19 ih je u bolnicama.