Tko sve savjetuje ministre? Anušić ima šest ljudi, neki rade bez plaće, neki za 1700 €

Tražene informacije dostupne su na mrežnim stranicama ministarstava unutarnjih i vanjskih poslova te obrane, odgovorila mu je Vlada, upućujući ga na poveznice na kojima su objavljene. Slijedom toga, vidljivo je kako je posebni savjetnik ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića Mladen Markač, bivši zapovjednik specijalnih redarstvenih jedinica MUP-a u vrijeme Domovinskog rata, koji taj posao obavlja bez naknade.

Posebni savjetnici ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana su Vanda Babić Galić, bivša saborska zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj i povjesničar Domagoj Knežević koji za savjetnički posao primaju naknadu od po 1200 eura.

Ministar obrane Ivan Anušić ima šest posebnih savjetnika, od kojih jedan, Zvonir Gvozdanović, taj posao radi bez naknade.

Ostali savjetnicu su Ivica Ušljebrka, Željko Živanović (s naknadama od po 1061 eura), Luka Bandalo, Božo Kožul (koji imaju naknade od po 1100 eura) te Ivan Hampovčan koji prima naknadu od 1700 eura.

Vlada je Barbiru odgovorila i kako su Pravilnikom o unutarnjem redu MUP-a utvrđena radna mjesta savjetnik ministra (radno mjesto policijskog službenika) i savjetnik ministra (radno mjesto državnog službenika) te sistematizirano šest izvršitelja na prvom, odnosno dva na drugom mjestu i da su navedena radna mjesta popunjena.

Pravilnikom o unutarnjem redu MVEP-a sistematizirana su radna mjesta glavnog pravnog savjetnika i glavnog savjetnika koja su upražnjena. Također, sistematizirano je 13 radnih mjesta savjetnika ministra od kojih je 12 popunjeno. Ne radi se o službenicima raspoređenima na određeno vrijeme za vrijeme mandata ministra, već uglavnom o dugogodišnjim službenicima zaposlenima u MVEP-u, napominje Vlada.

Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva obrane u Kabinetu ministra ustrojeno je radno mjesto savjetnika ministra koje trenutačno nije popunjeno, odgovorila je Vlada zastupniku Barbiru.