Tko vodi demografsku obnovu? Oni koji poručuju kako se iz Hrvatske iseljava 'iz obijesti'

Kad je na vlasti bila SDP-ova, lijevo-liberalna koalicija, iseljavanje iz Hrvatske proglašavalo se "biblijskom pošasti", upozoravalo da ljudi bježe od "komunističke vlasti" i od "crvene opasnosti".

A kad je na vlasti HDZ, tvrdi se kako ljudi iz Hrvatske iseljavaju "iz obijesti".

"Jedan dio iseljenika zasigurno je otišao iz obijesti", izjavio je akademik Davor Miličić, potpredsjednik novoosnovanog Znanstvenog savjeta za demografiju. "Školovali su se na naš račun, a onda otišli bez grižnje savjesti, samo radi veće plaće i materijalne dobrobiti".

I nije Miličić stao na tome. Naglasio je kako iseljenike "nismo dobro obrazovali ni odgojili, nismo ih naučili da je domovina zalog dobrobiti i osobne sreće".

Preodgoj Hrvata

Miličić bi, pored još 40 znanstvenika - od čega samo pet (5) žena - trebao napisati novi Zakon o demografskoj obnovi.

A čini se da bi to trebao biti zakon o demografskom preodgoju.

Kako bi svi oni shvatili da je domovina, kao pojam, "zalog dobrobiti i osobne sreće".

Danas su, dakle, krivi oni koji odlaze, kao što je u periodima kad je boravio u oporbi, HDZ tvrdio da su oni koji odlaze žrtve komunističke pošasti. Tada su oni koji su odlazili iz Hrvatske bili najveći Hrvati, a danas su oni koji napuštaju HDZ-ovu Hrvatsku očito najgori Hrvati.

Nezahvalni, neodgojeni i neobrazovani.

Ne shvaćaju da oni moraju voljeti domovinu čak i kad domovina ne voli njih.

Na oltaru domovine

Jer, zamislite, ljudi odlaze "samo" radi veće plaće i materijalne dobrobiti. Umjesto da osobnu dobrobit, koja za sobom vuče i stabilnost, sigurnost i želju da se osnuje obitelj, žrtvuju na oltaru hrvatske korupcije, nepotizma, pogodovanja, kriminala, političke samovolje, institucionalne nepravde, sive ekonomije, socijalnog beznađa...

Domovine čiji savjet za demografsku obnovu izgleda kao da je sklepan u Gileadu: s 35 muškaraca i samo pet žena.

Ta domovina je "zalog dobrobiti i osobne sreće". A sreća se sastoji se u tome da se ni s dvije plaće ne može kupiti stan, da plaća ne izdrži ni do kraja mjeseca, da tu plaću pojede rekordna inflacija, da se poslovi nude u trgovini, ugostiteljstvu, pekarstvu i turizmu, da se do liječnika i pregleda može doći samo u privatnoj klinici, te da imamo tu sreću da plaćamo najskuplju državu u Europi.

Ali istodobno ćemo se hvaliti uspješnim znanstvenicima u svijetu. Koje smo odgojili i obrazovali da naprave karijere po svjetskim sveučilištima, istraživačkim centrima, korporacijama.

Izdaja Hrvatske

Iseljavanje u današnje vrijeme proglašava se, dakle, izdajom Hrvatske, a iseljavanje prije petnaestak godina nazivalo se progonom Hrvata iz njihove domovine.

Osim, naravno, kad su visoki dužnosnici HDZ-a, od Milijana Brkića do Kolinde Grabar Kitarović, svim nezadovoljnicima i kritičarima poručivali da "isele ako im ovdje nije dobro".

Pritom ne treba zaboraviti jednu bitnu stvar. HDZ politički profitira od iseljavanja, ne samo onih najobrazovanijih, nego i svih drugih koji u Hrvatskoj ne mogu pronaći posao, osigurati egzistenciju ili naprosto podnijeti činjenicu da bez stranačke iskaznice ne mogu napredovati.

Iseljavanje je postalo društveni ispušni ventil.

Kome ne valja, neka ide

Subotnji prosvjed u Zagrebu vodili su velikim dijelom sindikati javnih i državnih službi, onih koji ovise o proračunu i koji ne mogu tako lako nalaziti posao u struci preko granice.

Svi drugi nezadovoljnici i prosvjednici svoju frustraciju rješavaju odlaskom iz Hrvatske. Umjesto da demonstriraju pred Banskim dvorima, a ne mogu jer je to već godinama zabranjeno, odlučuju se za odlazak u neku drugu zemlju.

Što smanjuje pritisak tog društvenog nezadovoljstva na Plenkovićevu vlast.

A u zemlji ostaju oni koji glasaju za HDZ, žive od HDZ-a ili ovise o HDZ-u.

Uglavnom, sve je teže podnijeti ovakvu državu koja bi trebala biti "zalog dobrobiti i osobne sreće".