TLM nije vratio Antu na posao: "A obolio sam radeći za njih..."

Iako je Ante Ledenko vjerovao da će nakon današnjeg sastanka s upravom TLM-a u Šibeniku biti vraćen na posao, to se ipak nije dogodilo. Podsjetimo, Ledenko iz Vukšića kod Benkovca punih devet godina radio je na radnom mjestu ljevača u šibenskoj tvornici TLM Aluminium. A onda se razbolio na poslu. Dobio je fibrozu pluća, a uz to ima i Chronovu bolest i srčanu miokardiopatiju.

Ledenku je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje izdao rješenje prema kojem mu bivši poslodavac, TLM Aluminium mora osigurati odgovarajuće radno mjesto prema onoj radnoj sposobnosti koju Ledenko danas posjeduje. U međuvremenu, Ledenko je postao računalni operater. Ipak, unatoč profesionalnom oboljenju koje je uzrokovano radom u TLM-u, Ledenko je, kao i 400 ostalih radnika TLM-a dobio otkaz, iako je bio na bolovanju.

Nadao se da će ga danas vratiti na posao

Danas u 11 sati, Ledenko je u društvu sindikalista Vedrana Uranije prisustvovao sastanku s upravom Impol-TLM-a. Ni nakon ovog razgovora Ledenko, kako kaže njegov pravni savjetnik Uranija, suprotno zakonu, nije vraćen na posao.

- Razočaran sam i tužan. Samo želim živjeti i raditi i ne želim biti nikome na grbači. Ovo je još jedan tužan dan za mene i naprosto ne mogu vjerovati da sam, unatoč profesionalnom oboljenju kojega sam 'zaradio' radeći za TLM i dalje bez posla. Najgore od svega je to što živim od 1500 kn mjesečno, a to je novac koji je moja majka naslijedila od mirovine koju je primao moj otac koji je poginuo kao pješak. Duboko sam razočaran i ne znam što bi bilo da nema dobrih ljudi koji mi pomažu s donacijama - kazao je razočarani Ledenko za 24sata.

Nema za liječenje

- Živim od svega 1500 kn mjesečno. To je jedini novac koji moja obitelj prima. To je zapravo naslijeđena mirovina od mog pokojnog oca koji je poginuo kao pješak. Moram istaknuti i kako je studenom prošle godine u Zadru na utakmici KK Zadar - KK Cibona prikupljana donacija za moje liječenje. Zadrani su tada za mene skupili 7500 kn i na tome sam im zahvalan. To vam je moja priča ukratko - kazao je potresno Ledenko.

'Nije im interesantan zbog bolesti': Zabranili mu ulaz u tvrtku

- TLM Aluminium je u ožujku prošle godine uzela u najam slovenska tvrtka Impol, pokrenuta je proizvodnja, oko 400 radnika s burze rada vraćeno je na posao, a tvrtka je nastavila poslovati pod imenom Impol-TLM Šibenik. Međutim, na inzistiranje Ledenka da ga vrate na posao, odbijaju to učiniti, kao i bivša uprava TLM-a, s obrazloženjem da im 'nije interesantan zbog bolesti', te su s njim komunicirali samo preko glasnogovornice, a od nedavno mu je i zabranjen ulaz u tvrtku. Prema rješenju HZZMO-a Ledenko mora biti vraćen na posao sukladno njegovoj radnoj sposobnosti. To je ujedno i obveza tvrtke prema zakonskim propisima i međunarodnim konvencijama o radu – kazao je u priopćenju jučer Vedran Uranija, predsjednik Savez Samostalnih Sindikata Hrvatske, Vedran Uranija.

Uranija: Impol-TLM prekršio zakon i kako Ante Ledenko mora biti vraćen na posao

- Danas je bio sastanak koji sam dogovorio s direktoricom Impol TLM-a Marijanom Lažeta iz Slovenije putem glasnogovornice Danijele Troskot. Gospodin Ante je mjesecima pokušavao doći do uprave TLM-a i putem glasnogovornice, ali su ga uporno odbijali primiti. Čak su mu zabranili ulaz u dvorište i time je dodano ponižen. Na današnjem sastanku smo tražili da se Ante vrati na posao jer je Impol-TLM preuzeo obvezu pod pet uvjeta, a među njima je i taj da se Ante, koji može raditi, sukladno njegovoj današnjoj stručnoj spremi, vrati na posao. Ante je danas osposobljen raditi na funkciji računalnog operatera i odavno je morao biti prioritetno primljen nazad na posao. Putem priopćenja on je doznao da ga uprava ne želi jer im 'nije interesantan zbog bolesti', što je suludo i protuzakonito. Netko je očito napravio grubi previd i grešku. Direktoricu smo pozvali da odmah riješi taj problem i da se Antu vrati na posao. Međutim, direktorica Marijana Lažeta kazala nam je kako se trebamo obratiti stečajnom upravitelju bivše tvrtke TLM Aluminium, Branku Moriću koji bi trebao dati pisanu odluku o zapošljavanju Ante Ledenka u Impol-TLM-u. Gospodin Morić je načelno kazao kako se on slaže da se Ante Ledenko vrati na posao, ali te odluke još uvijek formalno nema i Ante i dalje ostaje nezaposlen do drugačijeg rješenja.

Idu na sud u Strasbourg ako se do kraja veljače Ante ne vrati na posao

- Ukoliko se do kraja veljače Ante ne vrati na posao, obratit ćemo se Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu zbog povrede njegovih temeljnih ljudskih prava na rad, ali i diskriminacije - kazao je Uranija za 24sata.

