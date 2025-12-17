Obavijesti

PROGNOZA VREMENA

Tmurno i oblačno: Kiša bi se mogla lediti u dodiru s tlom

Tmurno i oblačno: Kiša bi se mogla lediti u dodiru s tlom
Nakon snijega Zagrepčanima nove probleme radi kiša koja se ledi na tlu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Temperature će u unutrašnjosti biti prilično niske, s najvišim vrijednostima između 2 i 6 °C, dok će na Jadranu biti znatno toplije, od 11 do 16 °C

Hrvatsku u srijedu očekuje pretežno oblačno vrijeme uz čestu pojavu kiše, a ponegdje i lokalnih pljuskova s grmljavinom, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti zemlje, osobito u središnjim i istočnim predjelima, u jutarnjim satima bit će mjestimične magle, a kiša koja padne može se smrzavati u dodiru s hladnim tlom, što povećava opasnost od poledice na cestama.

Vjetar će u većem dijelu zemlje biti slab, dok će u gorju povremeno biti umjerenog jugozapadnjaka. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo, ali će tijekom dana slabjeti i na sjevernom dijelu okretati na zapadni i jugozapadni vjetar. Zbog promjene smjera i jačine vjetra, na moru su mogući prolazni pljuskovi s grmljavinom.

Temperature će u unutrašnjosti biti prilično niske, s najvišim vrijednostima između 2 i 6 °C, dok će na Jadranu biti znatno toplije, od 11 do 16 °C. U Zagrebu će prevladavati oblačno i maglovito vrijeme, uz povremenu kišu koja se ujutro može smrzavati na tlu, a dnevna temperatura neće prelaziti 4 °C.

STIŽE LI BIJELI BOŽIĆ? Europi prijeti 'ciklonska bomba' i ledeni udar: Ovaj poremećaj mogao bi nam donijeti i snijeg
Europi prijeti 'ciklonska bomba' i ledeni udar: Ovaj poremećaj mogao bi nam donijeti i snijeg

DHMZ je za regije u unutrašnjosti izdao žuto upozorenje zbog magle u jutarnjim satima. Za Jadran su izdali žuto upozorenje zbog jakog vjetra.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.

