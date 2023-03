'To im je modus operandi, prikrivaju svoje marifetluke, a asistira im mecena Plenković'

Nije me šokiralo, to se trebalo dogoditi davno obzirom na pritisak koji smo stvarali i činjenicu da više od godinu dana pokušavaju zataškati ovaj slučaj. Tu je modus operandi, kada pijani divljaju po cesti, kada zapošljavaju, kada rade bilo koje poslove koje se tiču javne dužnosti, vidimo da nastoje prikriti svoje marifetluke, a u tome im asistira mecena korupcije, Andrej Plenković, koji je branio i Dekanića i sve nas uvjeravao da je tu sve čisto, komentirao je Mostov Nikola Grmoja privođenje HDZ-ovog župana Vukovarsko-srijemske županije Damira Dekanića.

Uz njega je privedeno i troje policijskih službenika zbog sumnje USKOK-a da su lažirali izvještaj o nesreći u kojoj je Dekanić lani sudjelovao kod Cerne. USKOK istražuje da li je Dekanić lagao da nije vozio službenu Škodu u trenutku slijetanja s ceste, kako je tvrdio, jer je popio te je i napuhao 1,44 promila i je li zvao svog rođaka da dođe na mjesto nesreće kako bi prikazali da je on vozio. U policijskom izvještaju se Dekanić navodi kao suvozač, a 37-godišnjak kao vozač, a u obzir nisu uzeli izjave svjedoka koji su tvrdili da je Dekanić sam izašao iz auta, s vozačkog mjesta, i to vidno pijan.

- Obzirom da će sad brojni slavodobitno slaviti uhićenje, ja bih vas podsjetio da su na županijskoj skupštini Vukovarsko-srijemske županije jedino vijećnici Mosta pokrenuli prikupljanje potpisa za smjenu župana, svi su odbili potpisati - i SDP i DP i Suverenisti - kaže Grmoja.

Naglašava kako je slučaj Dekanić pokazatelj na koji način funkcionira policija i naše institucije.

- Ja sam upravo imao konferenciju ispred MUP-a i prozvao ministra Božinovića jer je ravnatelj I. policijske postaje potpisao izvještaj u kojem stoji da se Damir Sabljak, diplomat koji je razotkrio korupciju, nije mogao vratiti na posao jer je bio u tijeku sudski proces, a u tom trenutku je proces završen, policijski službenik je dobio na uvid pravomoćnu sudsku presudu, ali unatoč tome je Sabljaku onemogućen povratak na posao. Kad se razotkrilo da policija sudjeluje u nezakonitom postupanju, Sabljak je ekspresno vraćen na posao. To je ponašanje hrvatske policije i ministra policije, ovaj slučaj Dekanić je najbolji primjer. Da nije bilo medijskog pritiska i nas iz oporbe, tko zna kako bi i ovaj slučaj završio - istaknuo je.

Na pitanje može li Dekanić ostati nakon ove istrage na mjestu župana, Grmoja poručuje kako ga ne bi čudilo da ostane jer smo to već viđali.

- Sad će policijski službenici zbog njega ostati bez posla i nastradati samo kako bi on prikrio da je pijan vozio službeni auto i ugrozio ljude u prometu. Nakon toga da ostane na funkciji bio bi skandal par excellence, ali me ništa ne bi začudilo od Plenkovićevih kadrova - istaknuo je dodavši da su građani, očito, "oguglali" na sve to.

Najčitaniji članci