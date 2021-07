Noć je i neočekivano dođe do sudara, nitko nije spreman na to. To je jedan šok, a bilo je tu ozljeda glave, ruku, nogu. Na svu sreću znali smo kako postupati s obzirom na komunikaciju s hitnom na kopnu rekao je kapetan Lučke kapetanije Split, Željko Kuštera o sudaru dvije brodice u srijedu navečer u kojem je ozlijeđeno devet ljudi.

Brodice su se sudarile na području morskog tjesnaca Splitska vrata.

Lučka kapetanija zaprimila je dojavu u 22.23 minute o pomorskoj nesreći 1.5 milja od Splitskih vrata.

Kako su nam otkrili iz kapetanije, jedna brodica je bila za gospodarske poslove, točnije prijevoz putnika veličine 11 metara. Imala je dvanaest putnika i dva člana posade. Sudarila se s brodicom za osobne potrebe od 12-13 metara na kojoj su bila dva člana posade. U pomoć je prvo isplovila brodica kapetanije koja je došla na mjesto i odmah preuzela ozlijeđene.

Nakon toga došla su još dva policijska broda.

Brodicom lučke kapetanije prevozili su ozlijeđene u Split gdje ih je čekalo nekoliko vozila hitne pomoći.

Bili su to većinom strani državljani. Napominju iz kapetanije kako je je zapovjednik brodice bio u kontaktu s hitnom koja ga je uputila kako postupati s ozlijeđenima.