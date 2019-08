'To je obijest mladih. Bacili su ružnu sjenu na naš grad Sinj...'

Kad su potrošili “municiju”, ostatke su bacili prema prodavačici. Ni to nije bilo dovoljno, pa su se okomili na hladnjak te razlili sokove i jogurt.

To divljanje najmanje pet mladića snimila je u ponedjeljak kamera videonadzora u sinjskoj pekarnici u Ulici bana Jelačića. Uništili su tako vlasniku i prodavačici kraj obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Dok su vandalizirali poslovnicu, nitko od njih nije bio maskiran. Kao razlog nezadovoljstva u sinjskom se kraju spominjala netrpeljivost između Sinja i susjednog mjesta Otok. Kako piše portal Dalmacija News, za sve je kriva svađa i to što je vlasnik navodno odbio prodati lepinje.

Ipak, kasnije su se pojavile informacije da se iza svega krije iznuda. Je li incidenata bilo i ranije, kriminalisti tek trebaju utvrditi. Policija je nasreću uspjela brzo identificirati huligane.

- Oni će biti dovedeni sucu za prekršaje zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - rekli su iz PU splitsko-dalmatinske. Zbog divljaštva svakom prijeti kazna između 200 i 1300 kuna ili do 30 dana zatvora. Nastavljaju kriminalističku istragu protiv dvojice. Sumnjaju da su povrijedili ugled Republike Hrvatske.

Naime, na videu se jasno vidi kako dva mladića, jedan za drugim, hranom mažu stakla pa zidove pekarnice. Kad su došli do zastave, uprljali su i nju. Prema kaznenom zakonu, tko javno izvrgne ruglu, preziru ili grubom omalovažavanju Republiku Hrvatsku, njezinu zastavu, grb ili himnu, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. Do kraja ovog izdanja novina istraživanje nije bilo gotovo.

Vlasnik pekarnice rekao nam je da je otišlo sve u krivom smjeru i da se stvar kriminalizira. Kaže i da pekarnica nije demolirana i da se istina iskrivljava. Dodaje da mu nitko nije prijetio, da zna dečke ali ih ne brani. O razlozima nije htio i uputio nas na policiju.

- Znam gdje je tu pekarnica i sam ondje često kupujem peciva. Nije bilo prije ondje problema. Ne znam uzroke problema, no svakako osuđujem nasilje. Sinj je inače miroljubiv i gostoljubiv grad - rekao je saborski zastupnik Mosta i Sinjanin Miro Bulj. Nasilje je osudila i sinjska gradonačelnica Kristina Križanac.

- To je jedna obijest mladih i za to nemamo razumijevanja. Svi su pozvani reagirati zbog toga, kao i njihovi roditelji, makar se na snimci vidi da su premašili 18 godina. Bacilo je to ružnu sjenu na naš grad koji je inače i po statistici siguran grad - rekla je gradonačelnica i dodala da policajci dobro rade.

Mještani problem vide i zbog dana kad se u gradu s oko 25.000 stanovnika okupi i 100.000 ljudi zbog Alke, Velike Gospe i ostalih proslava. No policija već dulje ondje ima posla s nasiljem.

Krajem srpnja muškarac (36) pokušao je nožem ubiti 62-godišnjaka. Početkom kolovoza mladić (18) nožem je ubo u vrat redara noćnog kluba koji ga je ranije tukao. Ispred istog kluba pretučen je nogometni sudac Ivan Bebek. Nažalost, val nasilja zabilježen je i na obali. Nakon napada na sezonce na Braču i u Dubrovniku, u noći na utorak mladići su se tukli u Opatiji. U Rapcu u Istri potukli su se konobari kafića i slastičarnice. Neslužbeno doznajemo da je povod tog obračuna, kao i onog od prije nekoliko dana u istarskom Novigradu, borba za svakog gosta.