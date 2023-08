"To neće biti naša djeca". Kako Milanović širi strah od stranaca i useljenika koje 'ne poznajemo'

Ne tako davno Ladislav Ilčić, član Hrvatskih suverenista i europski parlamentarac, izazvao je žestoke reakcije zbog svojih izjava o muslimanskim useljenicima u Hrvatsku.

"Velika je razlika između muslimana i Hrvata", govorio je Ilčić 2015. godine u jeku migrantske krize. "U radnim navikama, u odnosu na život, u idealima, u odnosu prema ženama. Mi smo različiti".

Ilčić je upozoravao da su muslimani "biološki jači od Europljana" jer imaju puno djece, ali i naglašavao da je važna "kulturna politika". "Trebamo se zapitati želimo li mi u Hrvatskoj milijun muslimana. Oni imaju drugačiji mentalitet, to će promijeniti kulturu".

Jučer je predsjednik Zoran Milanović krenuo Ilčićevim stazama.

"To neće biti naša djeca"

"Ovaj prostor, klima, tlo i mogućnosti infrastrukture izdržali bi deset mililjuna ljudi. Ali kojih", upitao se Milanović na obilježavanju Dana Općine Lokve. "Hoćemo li ići prema tome da narastemo na šest milijuna? Ali garantiram da to neće biti naša djeca, to će biti neki ljudi koji će za nas biti stranci. Dragi ljudi, možda i bolji od nas, ali ih ne poznajemo".

Milanović je upozorio na primjer europskih zemalja koje su "promijenile strukturu društva", podsjetio na sličnosti Hrvata i Srba kroz "istu vjeru, običaj i jezik", a onda zaključio kako su naši ljudi "tradicionalni i konzervativni" te stoga "navikli na jedan stil života koji će teško mijenjati".

Ladislav Ilčić bio je politički marginalac kad je govorio o opasnosti useljavanja muslimana u Hrvatsku. Zoran Milanović je predsjednik Republike koji širi strah od stranaca koje "ne poznajemo" i koji će ugroziti "jedan stil života".

Milanović opasniji

Ilčića je zbog njegovih izjava zatrpala lavina kritika. Na Milanovićevu tiradu o strancima nitko se nije ni osvrnuo. Premda je njegova izjava, s obzirom da dolazi od najvišeg političkog autoriteta u državi, neusporedivo opasnija.

Govoriti o strancima koje ne poznajemo i koji se neće uklopiti u naš stil života, o djeci koja "neće biti naša", već djeca ljudi koji su za nas stranci, izuzetno je štetno, pa i zabrinjavajuće u trenutku kad se u strane radnike u Hrvatskoj sve češće upire prstom, proglašava prijetnjom, pa čak i izlaže fizičkim napadima.

Milanovićevo širenje straha od stranaca, od "nepoznatih", od "drukčijih", od onih koji se neće uklopiti u naše društvo, savršeno se uklapa na naslovnice šovinističkih, ekstremističkih, rasističkih medija, a takvim izjavama predsjednik države podilazi najnižim strastima i publici koja je svojedobno navijala da se Hrvate u Zambiji doživotno zatvori i baci ključ, zbog toga što su željeli u Hrvatsku dovesti djecu druge boje kože.

Zatupljuje i zastrašuje

Umjesto da educira građane, on ih zatupljuje. Umjesto da razbija strahove, on ih produbljuje. Umjesto da promovira različitosti, on naglašava opasnost od onih koji su drugačiji. Umjesto da potiče građane da mijenjaju stil života, on ih ohrabruje u tome da budu što zatvoreniji, konzervativniji i tradicionalniji.

Milanović upozorava da mi te ljude "ne poznajemo". Zašto nas ne potiče da ih upoznamo?

Poruke o "djeci stranaca" ne dolaze s nekih opskurnih političkih i medijskih adresa, ne kuljaju iz mračnih dubina internetskih foruma, ne potječu od anonimnih hejtera i fašista, već od šefa države koja je članica Europske unije i koja se ponosi svojom dijasporom čiji su pripadnici stoljećima bili stranci i uklapali se u druge države, pa i kulture.

Suverenisti i fašisti

Ovakve poruke mogu se čuti od Viktora Orbana, mađarskog autokrata i predvodnika pokreta zaštite "kršćanske Europe" , inače dobrog Milanovićeva prijatelja, a odjek takvih poruka širi se fašističkim, šovinističkim, desničarskim, suverenističkim krugovima u Europi.

Sada i hrvatski, navodno ljevičarski i liberalni predsjednik, promovira takav diskurs i širi takav sentiment i među hrvatskim građanima. Potiče strah od drugih i drugačijih, pa i pod cijenu demografske katastrofe kakva prijeti Hrvatskoj.

Nekad je takve poruke slao politički marginalac, danas se čuju od šefa države. I isti oni koji su napadali Ladislava Ilčića, sada će prešutjeti izjave Zorana Milanovića. Heroja konzervativne i suverenističke desnice.