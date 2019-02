'To su velike stvari': Građanski odgoj od jeseni u svim školama

Do sada je građanski odgoj bio izvannastavni predmet i škole nisu imale obvezu provoditi ga, no od iduće jeseni bit će u svim školama i razredima, javlja HRT. Učenici će tako od prvog razreda osnovne pa do kraja srednje škole učiti sve o pravima, zakonima, izborima, domoljublju, ali i kako pomoći sebi i drugima.

- Mislim da će učenicima biti najzanimljivije aktivno sudjelovanje i pronalaženje mjesta u zajednici kojoj pripadaju, mogućnost promjena i mogućnost sudjelovanja u dobrim promjenama - kazala je za HRT članica radne skupine u obrazovnoj reformi "Škola za život" Mirna Grbec.

- Mi smo jako zadovoljni time što će učenici u osnovnim školama prvi put doznati da među ljudskim pravima postoje i prava iz radnog odnosa i kršenja prava iz radnog odnosa i da će se upoznati sa sindikalnim organiziranjem. To su velike stvari - kaže Željko Stipić iz školskog sindikata "Preporod".

Učenici će se tako od prvog razreda upoznavati s dječjim pravima i kako ih ostvariti. Među ostalim još će obvezni sadržaji biti nenasilno ponašanje, domoljublje, pravedno odlučivanje, vršnjačka pomoć, utjecaj korupcije na zajednicu.

- Radi se o tome da mladi čovjek zna svoja prava, da zna što je glasovati i kako glasovati, da zna izboriti se za svoja prava i kritički misliti prema vlasti. To bi trebalo odgovarati svima - kaže Boris Jokić sa Instituta za društvena istraživanja.

Budući maturanti tako bi trebali znati sve od izbornog sustava, upoznavanja sa svim važnim dokumentima u nas i EU, do aktivnog sudjelovanja u zajednici, kako bi jednog dana bili zadovoljni građani.

