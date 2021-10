Visoki kazneni sud naložio je novo propitivanje zakonitosti financijskog vještačenja u slučaju Agrokor protiv bivšeg vlasnika Ivice Todorića i njegovih suokrivljenika za štetu koncernu od 1,2 milijarde kuna. U razgovoru za N1 Todorović se osvrnuo na cjelokupnu situaciju i suđenje te iznio vrlo obuhvatan komentar na sve to te istaknuo da je vladavina prava u Hrvatskoj značajno ugrožena.

- Htio bih kazati, ovdje u Hrvatskoj, po raznim procjenama, vladavina prava je dosta ugrožena. Ovdje smo dobili jednu odluku jednog od hrvatskih sudaca koja je, ja bih rekao, korektna. Naime, prvo bih podsjetio da sam ja prije četiri godine podnio za osnovanu sumnju kaznenu prijavu protiv Plenkovića i grupe Borg, da su se radi osobnih interesa organizirali u kriminalnu organizaciju. U prijavama stoji kako su kretali u to – u dva smjera, jedan je napad na Agrokor, da ga treba spasiti, a drugi da je Ivica Todorić napravio kriminalne radnje. Rekli su da se Agrokor treba spasiti, za mene su govorili da nisam platio porez pa da sam ja na neke otoke iznio devet milijardi kuna itd. Gdje su sad te njihove tvrde. Htio bih kazati da su oni, da bi realizirali svoja dva cilja, organizirali su PwC i išli su rušiti bilance. Nas sad više zanima ova odluka. Kad se radilo o Ivici Todoriću, počeli su govoriti da sam ja radio kriminal i tu su angažirali KPMG i sad je taj KPMG došao, taj Goran Horvat, Ante Ramljak, Dalić i kompanija i očito su kreirali način kako taj posao cijeli odraditi. Prvo je trebalo napraviti dokumentaciju i naći krivičnu prijavu s kojom bi se počeo proces protiv mene. I pazite sad, ne taj KPMG, nego oni angažiraju gospođu Matovinu iz Jastrebarskog, jednu revizorsku kuću, da ona napravi dokumentaciju na bazi koje je podignuta optužnica protiv mene. Ona je i prije radila u KPMG-u, s Ismetom Kamalom, danas radi kod gospođe Dalić u Podravci. S druge strane, kad su dobili to, KPMG je pripremio određenu dokumentaciju i njezinu dokumentaciju, no kako su radili za Agrokor iz osobnog interesa, 20 milijuna eura su u dvije godine dobili od Agrokora, nevjerojatno! Razmišljali su tko sada njihovu dokumentaciju vještači i onda su opet našli svojeg kolegu Ismeta Kamala u Poljskoj i onda tobože njemu dali da on vještači. Vještačio je dokumentaciju koju je radio KPMG i opet ta njegova kolegica iz Jastrebarskog. Imate grupu koja se organizirala da radi čisti kriminal. Na prvom ročištu smo imali problem da sutkinja nije htjela gledati širu sliku. Pitam se sad, kako je tužiteljstvo došlo do Ismeta Kamala, s njim potpisalo ugovor i našla KMBG. Tko je to radio, kako su došli do njega? Jer je sve to sredio Horvat, organizirao, Ramljak itd. Samo želim reći, mi imamo svjedoke, mi znamo u Hrvatskoj tko je dolazio u Agrokor, koji su ljudi radili… Ova odluka je vrlo korektna i sad neka se usudi taj Ismet Kamal doći kod nas i pred sudom reći kako je došao u kontakt s hrvatskim tužiteljstvom, kako je dobio dokumentaciju, koji su ljudi radili… Nevjerojatno. Jedna grupa ljudi se organizirala da bi odradila - komentirao je Todorić odluku.

- Mi smo u određenom trenutku blokirali plaćanja iz razloga da pokažemo Saboru da se ne zafrkavaju s Agrokorom, da je to preozbiljna stvar. Kad su oni došli, preuzeli kompaniju, u Agrokoru je naplaćeno milijardu i 300 milijuna kuna. Agrokor je svaki dan dobivao oko 100 milijuna kuna prosječno. Agrokor je imao strašnu dnevnu likvidnost. Nikakve obveze Agrokor nije imao - rekao je Todorić te tvrdi kako mu je kompanija "oteta". Naime, prema njegovim riječima izvanredna uprava je ušla u firmu te izjavila da na računu postoje samo tri kune.

- Dva mjeseca su me napadali, da sam opljačkao, da je firma nigdje, na sam iznio novce… Nakon dva mjeseca da to priča o banci, banka bi propala. Ja sam dva mjeseca izdržao. U to vrijeme počeli su se počeli bojati moji dobavljači, moji financijeri, zvali su me i pitali ‘Ivica, kaj se to događa’. Agrokor je imao redovno poslovanje, nikakvih problema nije bio. Onog dana kad sam ja otišao, oni su došli, imali su tri kune na računu jer su taj dan nekome platili 100 milijuna kuna, dan prije su opet platili nekome. Nakon toga, treći dan su oni… Ramljak je bio iznenađene ‘kolike su ovo pare’. Svaki dan su ogromne novce dobivali - dodao je.

- To su takve teme… Ja sam među 200 milijuna ljudi, od Poljske, napravio najveću i najuspješniju kompaniju. To je umjetnost, to treba znati. Ja sam Ledo platio 23 milijuna maraka. Ništa. Od Leda koji nije vrijedio ništa sam napravio tvrtku koja je vrijedila milijardu. Imam dokumente. Ja se jesam zaduživao za to, ali sam manje plaćao, nego sam zarađivao vrijednost. Na Ledu sam zaradio čistu milijardu. Mene su kamate koštale, jedno milijardu i 700 milijuna eura je Ivica Todorić plaćao kamate više nego moju konkurenti. Zaduživao sam se jer sam u Hrvatskoj gradio, izgradio sam ogromne tvornice, ogromnu zaposlenost, stvorio sam konkurentnost… Imam odgovor na sve” - odgovorio je na pitanje zašto se zadužio pod ogromnim kamatama kod ruskih banaka, ako je poslovanje bilo dobro kako tvrdi.

- Taj Ismet Kamal je prije 20 godina, on je za Nestle šest mjeseci u Agrokoru radi due diligence Leda. Ponudili su mi 100 milijuna maraka za Ledo. Ja sam rekao da nemaju dobru procjenu, da vrijedi više. Rekao sam 150 milijuna. Ismet Kamal je za Ledo procijenio 100 milijuna. KPMG je prije radio i za Agrokor i u Agrokoru, za sve je radio. To se organizirala određena grupa ljudi koja je manipulirala, konstruirala, sve unutar sebe. I tu je kriminal tog njihovog izvještaja. Oni su došli u Agrokor i vi za nekog imate konto, imate dugovnu i potražnu stranu oni su ušli u dugovnu stranu Ivice Todorića i tamo nisu imali ništa. Onda su rekli da kredit koji sam ja uzeo od Agrokor i poslao EBRD-u, da je to moj kriminal pa tu napisali 800 milijuna kuna. Onda su rekli da zadržanu dobit, koja je meni odobrena, da to isto nije dobro obračunato i opet mi stavili u dugovnu stranu. Na taj način su oni lažiranjem i to ćemo dokazati na sudu… Sad kad su mi stavili sve to na dugovnu, a nisu htjeli gledat potražnu. Ivica Todorić se zadužio na stranom tržištu 500 milijuna eura. Od tih 500, u tom trenutkom, ovo je bilo oko 160 milijuna duga mog, tobože sam oštetio firmu… Mi nismo ništa opljačkali, nego sam oštetio svoju firmu za milijardu i 200, a s druge strane dao dokapitalizaciju 180 milijuna eura što je više od svega. tih 500 milijuna sam sve dao Agrokoru. 4,18 milijardi kuna sam ja godinama imao potraživanja od Agrokora, da ne govorim da neke zadržane dobiti nisam zadržao. Pomagao sam svojim novcima financiranje Agrokora. Oni su mene oštetili, ja sam uvijek bio oštećen - rekao je Todorić na temu vještačenja KPMG-a koji ga optužuje za izvlačenje novca i osobno bogaćenje njega i suradnika.

Željeli su me prikazati kriminalcem

- Apsolutno! Prvo, nisu točne stvari koje su navele, s druge sam ja imao dramatično drugo potraživanje. Na kraju su me nagovorili da ja četiri milijarde potražujem i potraživao sam. Ja sam bio gazda firme, a ostao osam dokapitalizirao - rekao je Todorić na pitanje novinara tvrdi li da su u izvještaju stvari lažirane kako bi ga se prikazalo kriminalcem.

- Bilo je nedavno ročište, bilo je profesionalno kako se tamo radi, nemam ništa ni dodati ni oduzeti. Moram reći da je suprotna strana, država, htjela da se razvuče, no tamo je donesena odluka da to u godinu i pol bude završen postupak. Prva odluka će biti negdje 4. ili 5. mjesecu iduće godine i onda u roku šest mjeseci konačna. Što se tiče arbitraže, mi ćemo Hrvatsku teretiti i teretimo za silne milijarde eura. Kad se u Hrvatskoj uspostavi vladavina prava, ja ću povući tužbu. U 2017. sam predao osnovanu sumnju za kazneno djelo protiv Borg grupe. Tužilaštvo je odbacilo, onda je to išlo na istražnog suca, on je prepisao odluku tužilaštva, ja sam onda imao pravo na žalbu, još to nisu riješili. Kad riješe, ja imam pravo tužiti sam. Ja sam vani otvorio neke nove procese, vidjet ćete uskoro što će se događati - komentirao je Todorić suđenje pred Međunarodnim arbitražnim sudom u Washingtonu.

- Ja od Hrvatske neću ni eura uzeti. Ako i dobijem milijardu, ja ću sve uložiti natrag u Hrvatsku. Čovjek (Marić), vidite da je sad prestrašen, blijed. Sramota. To nas je dovelo u ovoj situaciju u kojoj je Hrvatska. Nesposobni ljudi koji su nažalost izdali hrvatske nac interese, najvredniju imovinu kompanije podijelili drugima i guraju nas u sirotinju. S ovima ja sigurno neću pregovarati, oni će vjerojatno drugačije biti tretirani kada dođe vladavina prava. Kada dođe vladavina prava, oni nemaju tužbi Ivice Todorića. Ivica Todorić ako dobije, nijednu kunu neće… Ja ću onda organizirati, svaki euro ide u Hrvatsku. Ivica ne treba nijedan euro ničega. Kad počnem raditi, ja sam sposoban da održavam svoj život i svoje potrebe koje nisu velike - komentirao je izjave ministra financija Zdravka Marića.

- Ja ću napraviti pet puta veći toranj od toga, fenomenalni posao za grad Zagreb. Ja sam siguran da će oni meni vratiti Agrokor, 100 posto! Jer je to napravljeno na kriminalu! - rekao je Todorić na najave prodaje Ciboninog tornja, simbola moći Agrokora i zaključio razgovor.