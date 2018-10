'Todorić nije izmislio ortački kapitalizam, niti s njime odlazi'

HNB-ov guverner Boris Vujčić ne vidi nikakav problem u tome da govori na promociji knjige Martine Dalić "Agrokor-slom ortačkog kapitalizma" koja će biti sljedeći ponedjeljak. Vujčić je u RTL-ovu Direktu rekao kako je on tu pozvan da govori o ekonomskim aspektima slučaja Agrokor.

- To je knjiga koju je potpisala bivša potpredsjednica Vlade koja je vodila taj slučaj. U krajnjoj liniji, to je nešto čime sam se ja bavio i prije nego se ona bavila, jedno 5-6 godina, dovodeći banke u red da ne budu previše izložene tom Agrokoru - rekao je Vujčić. Kaže da još nije razmišljao što će pričati na promociji, ali da sigurno neće reći da je to kraj ortačkog kapitalizma.

- Ivica Todorić sigurno nije izmislio ortački kapitalizam niti će on s njime otići. Ortački kapitalizam nastaje tamo gdje postoji plodno tlo, ne može ga jedan čovjek instalirati. Naše tlo je očito fertilno za takvu vrstu poslovanja, moramo mijenjati tlo, a to uključuje reformu javne uprave - rekao je Vujčić.

Na pitanje o tome koliko su banke sudjelovale u tome, kaže da su sudjelovale na takav način da smo se mi morali upinjati godinama da ih izmaknemo u zakonom propisane okvire od rizika Agrokora.

- Neke banke su bile sklone izlagati se tom riziku, neprimjereno puno i tu smo vodili bitku s njima - rekao je.

Kaže i da je bankovni sustav sada pripremljeniji na krizu nego prije i da vjeruje kako je može proći.

- Krize uvijek dolaze nenajavljeno. Postoji puno rizika- Italija, trgovini rat između SAD-a i Kine ako eskalira, postoji ogromna količina duga. Naš bankovni sustav je bolje kapitaliziran, manje ovisi o financiranju u inozemstvu nego što je to prije bilo - izjavio je guverner.