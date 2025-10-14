Tokić d.d. izlazi na burzu, u ponudi više od milijun dionica: 'Ovo je novi korak za grupaciju'

Društvo Tokić d.d., vodeći trgovac autodijelovima u regiji, predstavio je na današnjoj konferenciji za medije Javni poziv za sudjelovanje u javnoj ponudi dionica Društva (IPO) koja će se odvijati u jednom krugu. U ponudi je ponuđeno do najviše 1.200.000 dionica od čega 1.000.000 novih dionica koje izdaje Društvo u okviru povećanja temeljnog kapitala i 200.000 dionica koje prodaje postojeći dioničar Društva Tokić - Rast i razvoj d.o.o. To znači da će najviše 29,4 posto temeljnog kapitala Društva biti ponuđeno - 24,5 posto kroz novo izdanje, plus 4,9 posto kroz prodaju postojećih dionica. Ponuđene dionice prodaju se u rasponu cijene od 20,20 eura do 25,60 eura po jednoj ponuđenoj dionici. Zainteresirani ulagači u Hrvatskoj i Sloveniji moći će predati svoje ponude od 20. do 31. listopada, izuzev slovenskih zaposlenika Grupe koji svoje ponude mogu predati do 30. listopada jer je 31. listopada neradni dan u Sloveniji.

Tokićeva dionica je prva hrvatska dionica na slovenskom tržištu za koju je izvršena notifikacija Prospekta. Naime, Tokić je prije pet godina akvizirao Bartog, vodećeg slovenskog distributera guma, što je ujedno označilo jednu od najvećih prekretnica u povijesti Grupe. Stoga će i dionice biti ponuđene radnicima kompanije u Hrvatskoj i Sloveniji, domaćim malim ulagateljima te hrvatskim i slovenskim institucionalnim ulagateljima kao što su banke, investicijski fondovi, osiguravajuća društava i mirovinski fondovi.

Presedan je i to da će ulagači po prvi puta moći upisati dionice izravno putem pametnog telefona koristeći aplikaciju M-Riznica, kao platformu za vrijednosne papire Ministarstva financija Republike Hrvatske. Javna ponuda dionica slijedi nakon što je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) odobrila Prospekt 26. rujna 2025.

Foto: sasa cetkovic

„Ulazimo u novu fazu Tokić grupe i ovaj korak je prirodni nastavak dugogodišnjeg rasta i ulaganja u razvoj. Želimo ubrzati investicije u novi logističko-distributivni centar (LDC) zahvaljujući kojem će naši kupci još brže doći do rezervnih dijelova za svoje automobile, ali i za motocikle, gospodarska i poljoprivredna vozila ili brodove. Ulazak na burzu nam omogućuje daljnje širenje poslovanja i još brži razvoj uz velike investitore i građane koji vjeruju u nas, kao i naše zaposlenike i partnere“, – istaknuo je Ivan Šantorić, predsjednik Uprave Tokić grupe.

Tokić Grupa danas zapošljava više od 1.300 djelatnika, a samo tijekom prošle godine otvoreno je više od 100 novih radnih mjesta, većinom u segmentima maloprodaje i operativne logistike. Član su i dioničar ATR International AG, jedne od najznačajnijih globalnih trgovinskih organizacija, koja Grupu izjednačuje s najvećim svjetskim dobavljačima autoindustrije, a partnerima i kupcima osigurava sigurnost i stabilnost u poslovanju. Upravljaju portfeljem od preko 300.000 artikala te surađuju s više od 300 globalno priznatih brendova. Uz to, razvijene su i vlastite robne marke koje su se pozicionirale kao pouzdano rješenje s dobrim omjerom cijene i kvalitete. Dodatni potencijal rasta leži u makro trendovima – osim što raste broj vozila, njihova prosječna starost u Hrvatskoj iznosi 13,4 godine, dok je prosjek u Europskoj uniji 12 godina, što jasno ukazuje na snažnu i dugoročnu potražnju za zamjenskim dijelovima. Uz takve trendove, Tokić Grupa se nastavlja pozicionirati kao ključni partner profesionalnim servisima, gospodarstvu i vozačima.

Foto: sasa cetkovic

„Od svog nastanka, Grupa je u svakoj godini poslovanja ostvarila rast prihoda i izrazito pozitivan rast – u prosjeku 17 posto godišnje. Kroz nekoliko manjih akvizicija hrvatskih tvrtki i velike akvizicije Bartoga, kao jedne od najvećih hrvatsko-slovenskih investicija, 'ispekli smo zanat' na više razina. Kroz konsolidaciju tehnologija, poslovnih kultura, procesa i navika tržišta, sad smo spremni za nove akvizicije“, izjavio je Dražen Jurković, član Uprave zadužen za financije.

Stabilan poslovni model temeljen na stalnim investicijama u tehnologiju, infrastrukturu i zaposlenike, Tokić grupu je u ovih 35 godina učinio sastavnim dijelom voznog parka. Posebno su ponosni na činjenicu da su postali sinonim za rezervne dijelove – kada nekom kažete da idete u Tokić, svima je jesno što namjeravate kupiti.