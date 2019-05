Tolušić: Policija istražuje je li bilo propusta i lažiranja žigova

Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić komentirao je informaciju da je pršut iz Knina koji je imao oznaku zdravstvene ispravnosti pozitivan na trihinelu:

- Sve smo prijavili policiji. Ako je bilo kakvog propusta privatnog veterinara koji je to označavao on će biti kažnjen, a ako je nekakav propust lažiranja žigova ili nečega što policija istražuje bit će kažnjeni oni koji su to napravili - rekao je Tolušić nakon sjednice Vlade.

Podsjetimo, Telegram je nedavno objavio kako je u kninskoj bolnici krajem veljače hospitalizirano troje pacijenata s kliničkim simptomima trihineloze. Zaraženi su obavijestili inspekcije o imenu mesnice u kojoj su kupili zaraženo meso, ali da nikakvo upozorenje građanima nije izdano. Sada su objavili dokument prema kojem je građanin u mesnici u Kninu kupio pet svježih svinjskih butova, usolio i stavio ih na sušenje, no nakon priče o slučaju zaraze tražio je da se uzmu uzorci njegovih pršuta. Pršut na kojima je bila oznaka zdravstvene ispravnosti bili su pozitivni na trihinelu.

O cijelom slučaju oglasilo se Ministarstvo poljoprivrede i odbacilo medijske napise da su zataškali slučaj trihineloze u Kninu. Podsjećaju da su provedene apsolutno sve inspekcijske aktivnosti od prijave sumnje da je jedna obitelj oboljela od trihineloze.



Nakon prijave epidemiološke službe Knin, 24. veljače 2019. zbog sumnje da su majka i sin iz Knina oboljeli od trihineloze, veterinarska inspekcija je, navode, provela službene kontrole s ciljem utvrđivanja mogućeg izvora zaraze. Povedeno je više službenih nadzora u klaonica, mesnice Miletić, domaćinstva oboljelih i domaćinstva u kojem su ih "počastili“ kobasicama kojima su se zarazili. U pojedinim uzorcima mesnih proizvoda nepoznatog podrijetla zatečenih u domaćinstvima potvrđena je prisutnost parazita oblića trihinele, navodi se u priopćenju.

Napominju kako u uzorcima uzetim iz klaonice u na gospodarstvu koje drži svinje bili negativni na trihinelu. U Ministarstvu poljoprivrede navode i da je nadzorom utvrđeno da ne postoji dokaz (račun) da je obitelj kupila meso ili proizvode u mesnici Miletić.

- Budući da ne postoji jasna sljedivost podrijetla mesa i mesnih prerađevina jer ne postoji propisana dokumentacija kao dokaz o podrijetlu mesa tj. proizvoda (račun, oznaka, deklaracija), veterinarska inspekcija je podnijela dva optužna prijedloga te dvije kaznene prijave radi ugrožavanja zdravlja ljudi, jer nema mjerodavnih dokaza o podrijetlu mesa i proizvoda od mesa - navodi se u priopćenju.

Ističe se da su mesnicama i klaonicama nije pronađena trihinela.

- Proizvodi u kojima su pronađeni paraziti oblića trihinele nisu bili u prodaji, pa nije bilo obavijesti o povlačenju proizvoda s tržišta. Trihinela je pronađena u domaćinstvima, a Ministarstvo poljoprivrede redovito ističe obvezu pregleda mesa svinja na trihinelu kod klanja za osobnu uporabu u domaćinstvu. Svaka svinja mora se pregledati na trihinelu, sukladno Naredbi o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2019. godini i Naredbi o obveznom pregledu mesa svinja na prisutnost oblića roda Trichinella spp. kod klanja za osobnu uporabu u kućanstvu - ističe Ministarstvo poljoprivrede.



Navode da se ne može dogoditi da meso koje nije pregledano na trihinelu bude pušteno u prodaju, odnosno stavljeno na tržište. Za to su odgovorni ovlašteni veterinari i veterinarska inspekcija. Podsjećaju da pregled životinja prije i nakon klanja u klaonicama obavljaju ovlašteni veterinari kontrolnih tijela ili veterinarski inspektori Državnog inspektorata, a prije stavljanja na tržište trupova zaklanih životinja isti moraju biti označeni žigom – koji potvrđuje zdravstvenu ispravnost. Žig stavlja ovlašteni veterinar kontrolnog tijela ili veterinarski inspektor.

- Zbog sumnje u autentičnost žigova zatečenih na pršutima u Kninu, a radi vještačenja pozvana je policija. Nalaz će zaprimiti Državni inspektorat u okviru kojeg od 1. travnja 2019. godine djeluje veterinarska inspekcija - ističe se u priopćenju.



Iz Ministarstva poljoprivrede napominju da je u mandatu ministra Tolušića povećana kontrola hrane životinjskog podrijetla, da se one obavljaju učestalije uz učinkovitije korištenje inspekcijskih resursa. Od 2016. do 2018. godine analizirano je 37.706 uzoraka hrane, s tendencijom povećanja broja uzoraka i ispitivanih parametara svake godine. Najviše je analizirano uzoraka iz kategorije mesa i mesnih proizvoda, a slijede mlijeko i mliječni proizvodi, te proizvodi ribarstva. Ukupni broj pretraga po vrstama hrane životinjskog podrijetla u 2018. godini povećan je (17.040) u odnosu na 2017. (13.497), kao i u odnosu na 2016. (7.169). Učestalost nesukladnih nalaza je niska, a u hrani iznosi ispod 2%, što predstavlja rizik koji se dobrom higijenskom praksom prilikom rukovanja i pripreme hrane može kontrolirati.